Prima: risparmia ora sulla polizza per i mezzi o la casa

Sei alla ricerca di un partner affidabile per assicurare la tua vettura? Prova Prima! Una compagnia che, con oltre due milioni e mezzo di clienti in Italia, ha rivoluzionato il mondo delle assicurazioni, offrendo soluzioni personalizzate per auto, moto, furgoni e casa.

Prima: perché sceglierla

Prima è un’assicurazione che ti offre polizze su misura, personalizzate e adattate alle tue esigenze. Che tu sia un guidatore prudente o un appassionato di motori, troverai la copertura perfetta per te. Si tratta anche di una piattaforma innovativa, che a differenza delle altre, ti consente di gestire la tua assicurazione facilmente anche dal tuo smartphone, in totale comodità.

I prezzi sono chiari, garantiti e vantaggiosi. Puoi inoltre pagare la tua polizza annuale con rate mensili e senza finanziamento, con carta di credito o anche PayPal. Per qualsiasi evenienza, avrai sempre a disposizione un’assistenza clienti dedicata, che ti risponde subito quando necessario. Contattali via telefono o email e saranno pronti ad aiutarti.

Se cerchi di risparmiare, con Prima hai anche prezzi competitivi e sconti al rinnovo. Assicura un secondo veicolo o presentaci un amico per ricevere una riduzione sulla tua polizza!

Di seguito i piani offerti dal servizio

Assicurazione auto e moto : complete e flessibili, la polizze ti offrono assistenza immediata e la possibilità di risparmiare fino a €200 al rinnovo. Includono servizi come copertura sugli infortuni al conducente, assistenza stradale, rinuncia alla rivalsa, furto e incendio, rottura dei vetri, danni da atti vandalici, eventi atmosferici e Kasko.

: complete e flessibili, la polizze ti offrono assistenza immediata e la possibilità di risparmiare fino a €200 al rinnovo. Includono servizi come copertura sugli infortuni al conducente, assistenza stradale, rinuncia alla rivalsa, furto e incendio, rottura dei vetri, danni da atti vandalici, eventi atmosferici e Kasko. Casa e Famiglia: protegge la tua abitazione da incendi, scoppi, furti anche di oggetti di valore, oltre che danni derivati da eventi atmosferici, anche a mobili e oggetti da arredo. Sono anche compresi infortuni ai membri della famiglia e mezzi come monopattini e biciclette.

Vai sul Sicuro con Prima e scegli subito il piano assicurativo che fa per te!