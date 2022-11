Prodotti di risparmio: conto Arancio tra i più gettonati

L’inflazione cresce sia in Italia che nell’eurozona e le politiche monetarie a favore dell’aumento dei tassi di riferimento per le banche hanno reso i prodotti di risparmio appetibili per risparmiatori e investitori.

Con l’aumento dei tassi da parte della BCE, molti istituti di credito hanno iniziato a proporre nuove offerte per quanto riguarda i conti deposito per vecchi e nuovi clienti.

Se in passato un conto deposito aveva poco appeal, adesso è diventato molto bene visto, oltre che più vantaggioso.

Fra i tanti istituti di credito che offrono tassi di rendimento interessanti, spicca particolarmente l’offerta in tal senso di ING Direct, una delle realtà finanziarie più importanti in Italia.

Prodotti di risparmio: perché conto Arancio?

I prodotti di risparmio, quindi, non mancano, e ING Direct ha pensato di battere la concorrenza con un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Innanzitutto, non vengono applicati costi di gestione e neanche per la chiusura del conto e per i prelievi di denaro.

Tutto ciò si traduce in zero costi sui profitti che il capitale sul conto deposito genera. Essendo collegato al conto corrente principale, bisogna aprirne uno prima di poter accedere al conto deposito. L’apertura avviene totalmente online cliccando qui.

Quali sono i tassi di rendimento del conto deposito Arancio? Partono da un minimo dello 0,05% e arrivano al 2,50%, che è quello massimo. Ovviamente, sono tassi di interesse lordi annui.

L’interesse più basso viene applicato ai clienti che non applicano vincoli ai loro depositi e li lasciano per un periodo limitato di tempo.

Se, invece, si decide per il vincolo e per un periodo temporale più lungo, la banca applica il tasso di interesse lordo annuo del 2,50%.

A livello di sicurezza, il conto deposito Arancio è tra i più sicuri sul mercato, poiché il cliente ha la certezza che otterrà indietro il capitale depositato più gli interessi maturati.

E se la banca dovesse fallire? Niente paura: il Fondo Interbancario Tutela Depositi (FITD) assicura l’eventuale perdita dei fondi fino a 100.000 euro.

