Promo American Express: come ottenere Carta Oro a zero canone

Le carte di credito sono uno strumento molto pratico per i pagamenti. Con esso infatti, è possibile dilazionare le spese ed eliminare tutti i problemi legati al contante.

Al di là di queste caratteristiche generiche poi, ogni piattaforma offre dei servizi diversi, che rendono una carta più o meno adatta a determinate persone. In questo contesto American Express rappresenta uno dei marchi più conosciuti e apprezzati.

Si tratta di un’azienda con una notevole storia alle spalle che, durante la sua esistenza, ha influenzato notevolmente questo settore. Stiamo parlando di carte con servizi esclusivi, capaci di distinguersi in un ambito molto affollato.

Nello specifico la Carta Oro American Express rappresenta una delle soluzioni più apprezzate a livello mondiale. Grazie all’attuale promozione poi, questa carta di credito è ancora più conveniente.

Carta Oro a zero canone spendendo 12.000 euro in 12 mesi

Chi richiede Carta Oro entro il 15 settembre 2022 può usufruire della stessa, senza alcun tipo di canone annuale, spendendo 12.000 euro ogni 12 mesi. Questa particolare offerta però, è solo uno dei tanti vantaggi legati a una delle carte di credito più famose al mondo.

Per esempio, le offerte esclusive legate a biglietti 2×1 per teatro, cinema e altri eventi pubblici, rappresenta un incentivo non da poco legato a questo strumento di pagamento.

Non vanno poi sottovalutate le promozioni legate a chi viaggia spesso. In tal senso, si parla di un voucher omaggio offerto annualmente che consente di spendere 50 euro per le proprie vacanze.

In ottica voli aerei invece, è apprezzabile il Priority Pass, legato ad oltre 1.200 VIP lounge sparsi in tutto il mondo. Questa viene accompagnata da una copertura assicurativa rispetto a spese mediche e legali per un massimale di 3.000 euro.

Di fatto dunque, Carta Oro si dimostra uno strumento di pagamento pratico ma anche caratterizzato da svariati vantaggi per chiunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.