Promo American Express: sconto di 1.000 euro sulla Carta Platino Business

La Carta Platino Business American Express offre un vantaggio importante che non può essere ignorato: uno sconto considerevole sugli acquisti effettuati.

Spendendo 50.000 euro entro i primi 12 mesi dal ricevimento della carta potrai ottenere uno sconto di 1.000 euro.

Se desideri mettere le mani su questa carta, dovrai richiederla subito online. La scadenza per questa offerta esclusiva è fissata per il 5 ottobre 2023, quindi non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Carta Platino Business American Express: quali vantaggi offre?

Con la Carta Platino Business American Express, non solo hai l’opportunità di ottenere alcuni sconti sulle tue spese, ma hai anche accesso a tutta una serie di vantaggi esclusivi.

Si va da pacchetti assicurativi completi a offerte di viaggio imbattibili che renderanno il prossimo un’esperienza indimenticabile.

Ogni anno la Carta American Express ti regala un buono del valore di 150 euro che puoi utilizzare per i tuoi viaggi.

Se sei uno di quei personaggi del jet set sempre in movimento, un abbonamento Priority Pass di livello Prestigio è ciò di cui hai bisogno. Potrai rilassarti con stile in centinaia di lounge aeroportuali in tutto il mondo.

Se stai cercando una carta che ti dia un miglior rapporto qualità-prezzo, sei nel posto giusto. Questa fantastica carta non solo offre una copertura assicurativa di prim’ordine, ma ti copre anche se sei nel jet set per lavoro o per divertimento.

Avrai anche accesso al Membership Rewards Club senza costi aggiuntivi. Questo club ti consente di guadagnare punti con ogni utilizzo della carta, che puoi poi riscattare per una miriade di premi, come viaggi, shopping sfrenato e molto altro.

Vuoi mettere le mani sulla Carta Platino Business American Express? Il costo totale annuo di questa prestigiosa carta è di 720 euro, con un canone mensile di 60 euro.

Ma non preoccuparti, questa tariffa è deducibile dalle tasse. Per avere tutti i dettagli più interessanti sull’offerta, basta cliccare qui sotto.

