Prova GRATIS Apple Music e ascolta la tua musica ovunque anche in vacanza

Ti stai preparando a prendere il volo della tua vita: tante ore di aereo che ti porteranno nella destinazione sognata per anni, e vuoi il massimo dell’intrattenimento? Non accontentarti di ciò che trovi, porta con te Apple Music e tutto il suo catalogo ricchissimo di novità.

Se hai già un account Apple, puoi accedere direttamente alla prova gratis per un mese intero. Esatto: un mese intero per goderti tutta la musica e i podcast più famosi, nonché tutti gli emittenti radio. E se non hai un account Apple? Dedica 3 minuti del tuo tempo ad attivarlo, e il gioco è fatto. Per maggiori info continua a leggere l’articolo o visita il sito ufficiale di Apple Music.

Novità incredibili, album interi, podcast e tanto altro

Attiva la prova gratuita di 1 mese su Apple Music (che si rinnova puoi a 10,99€ al mese se lo vorrai) e comincia a fare una “scorpacciata” di tutte le novità sulla cresta dell’onda. Ad esempio, è appena uscito l’album Mediterraneo di Bresh, tra rap e cantautorato in 16 brani esclusivi dedicati al mare e alla Liguria. Non solo: in anteprima trovi anche l’album Colonna Sonora del nuovissimo film F1 con Brad Pitt, con brani di Ed Sheeran, Tate McRae, Burna Boy e Rosé.

Nessun impegno, nessun costo nascosto: 1 mese di musica completamente gratis con un piano a rinnovo automatico a 10,99€ al mese, ma che puoi disdire prima senza nessuna clausola e senza alcun addebito. Porta tutta la musica che vuoi anche in vacanza, in aereo, al mare, oppure riproducila sulla tua cassa bluetooth e dai il via a un party o una festa esclusiva: la qualità audio dei brani presenti su Apple Music non ha davvero bisogno di spiegazioni, non ti resta che goderteli tutti al 100%. Cosa aspetti? Attiva oggi la prova gratuita di 1 mese.