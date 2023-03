Prova Qonto per 30 giorni: non te ne pentirai!

Perché non provi Qonto per 30 giorni? Alla fine non te ne pentirai! Il motivo? È una delle migliori opzioni attuali per imprese e liberi professionisti.

La fintech propone da tempo un’ampia scelta di offerte, che ti consente quindi di poter selezionare il piano che più si adatta alle tue esigenze di business.

Finita la prova gratuita, pagherai soltanto 9 euro al mese per la versione Basic adatta ai liberi professionisti e 29 euro al mese per la versione Essential pensata per startup, PMI e associazioni.

Per accedere alla prova gratuita devi soltanto entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e cliccare su PROVALO GRATIS in alto a destra.

Qonto, il conto business gratis per 30 giorni: approfitta ora

Come detto in precedenza, Qonto mette a disposizione di aziende e liberi professionisti una gamma notevole e articolata di soluzioni conto business.

Per 30 giorni puoi provare il conto gratuitamente, così puoi scoprire come funziona sia il conto che la piattaforma online.

Se sei un libero professionista, ti conviene l’offerta che parte da 9 euro al mese, con cui è incluso un IBAN italiano e la possibilità di inviare ogni mese fino a 30 bonifici e addebiti diretti.

Inoltre hai a disposizione la Carta One MasterCard e diversi strumenti di gestione finanziaria.

Se sei un imprenditore, invece, dovresti puntare sul piano Smart a 19 euro al mese o il piano Premium, che costa 39 euro al mese. L’offerta, ovviamente, è più ricca e personalizzata.

Stesso discorso vale per il piano Essential a 29 euro al mese, che potrai ulteriormente arricchire se passi a quello Business o Enterprise, rispettivamente dal costo mensile di 99 e 249 euro.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e attiva la prova gratuita:

La prova è senza impegno, quindi puoi decidere liberamente di rinunciare. Ma alla fine siamo certi che non lo farai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.