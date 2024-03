Prova Revolut Premium gratis e scopri tutti i suoi vantaggi

Prova gratis Revolut Premium e tasta con mano tutti i vantaggi di un conto corrente con cui puoi gestire il tuo denaro nella maniera più flessibile possibile. Invia soldi in tutto il mondo senza costi aggiuntivi, dividendo le spese, oppure godendo di agevolazioni nel prenotare viaggi o quando ti trovi fuori a fare acquisti.

Revolut Premium: come provarlo gratis

Per ottenere la prova gratuita per Revolut Premium, non devi far altro che inserire il tuo numero di telefono nella pagina ufficiale. Riceverai un link da cui scaricare l’app, da PlayStore se hai Android o da AppStore se hai iOS. Aprila e inizia la procedura per l’apertura dell’account e, quando richiesto, aggiorna il tuo profilo a Premium per iniziare il periodo di 30 giorni. Dopo il termine, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo di 9,99€ al mese, ma puoi decidere di annullare prima della scadenza, continuando con il piano gratuito.

Se deciderai di restare, avrai a disposizione una carta di credito Premium gratuita, che ti permette di prelevare e spendere ovunque senza commissioni. Puoi anche decidere di richiedere ulteriori carte Premium da collegare con un costo aggiuntivo. Personalizza la carta come vuoi, scegliendo tra una varietà di colori esclusivi.

Ti serve inviare o ricevere denaro? Revolut Premium ti permette di farlo con chi vuoi verso oltre 160 paesi, anche per dividere le spese su abbonamenti, servizi o qualsiasi altra cosa. Gestisci i tuoi addebiti diretti per gli abbonamenti direttamente dall’area privata, interrompendo con un clic quelli da disattivare.

Devi prenotare un viaggio? Con Revolut Premium risparmi durante la prenotazione di hotel in tutto il mondo, ottenendo il 10% di cashback. Non manca l’accesso ai salotti aeroportuali per attendere il tuo volo in totale comodità, oltre a poter spendere nella moneta locale, a un tasso di cambio conveniente, quando sei all’estero.

Ogni tua transazione è al sicuro, grazie alla supervisione costante del tuo conto. Naturalmente puoi anche decidere di bloccare o sbloccare la carta o cambiare i massimali periodici per spesa e prelievo presso gli ATM.

Prova ora Revolut Premium e scopri tutti i vantaggi riservati ai titolari!