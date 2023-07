Qonto: conto business con servizio di fatturazione integrato

Qonto mette a disposizione un servizio completo ed efficiente per la gestione finanziaria creato su misura per liberi professionisti ed imprese.

Il conto aziendale di Qonto si apre tramite una procedura completamente online che richiede solo pochi minuti, scegliendo il piano, le carte e gli strumenti di pagamento più adatti alle esigenze del proprio business.

Le funzionalità offerte da Qonto

Il conto include IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali, bonifici veloci da web e da telefono, fatturazione elettronica, pagamento di F24 a debito e a credito e integrazione pagoPA.

Con Qonto è possibile gestire tutti i pagamenti in modo efficiente, evitando la necessità di recarsi fisicamente in banca o utilizzare vecchi metodi di pagamento. Inoltre è possibile categorizzare le spese, digitalizzare ed eliminare le ricevute cartacee e semplificare il rapporto con il commercialista.

Il conto permette di effettuare bonifici e addebiti diretti SEPA in modo veloce e sicuro, direttamente dal web o da smartphone. Grazie a un’interfaccia intuitiva e user-friendly, è possibile gestire in modo rapido e semplice tutte le operazioni bancarie.

Un’altra caratteristica interessante di Qonto è la possibilità di compilare e pagare i F24 online in pochi click. Questo rende più semplice e veloce l’adempimento degli obblighi fiscali, evitando la necessità di compilare manualmente i documenti e risparmiando tempo prezioso.

Qonto offre inoltre un servizio di fatturazione elettronica veloce e sicuro, adatta sia ad imprese che a professionisti. Questo permette di creare, gestire, inviare e ricevere fatture elettroniche in modo centralizzato direttamente dal proprio conto Qonto.

Infine, Qonto consente di creare carte fisiche e virtuali per spese ricorrenti o carte Instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo. In questo modo è possibile dare maggiore autonomia ai team con metodi di pagamento e budget specifici. È possibile configurare i limiti delle carte aziendali in modo semplice e rapido, allegare le ricevute tramite una foto e assegnare diversi ruoli in base alle mansioni dei dipendenti.

