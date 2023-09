Qonto: conto business online con servizio di fatturazione integrato

Qonto offre una delle soluzioni di banking online tra le più innovative, con l’obiettivo di semplificare la quotidianità bancaria di professionisti, PMI, startup e associazioni.

Il conto business di Qonto è completamente digitale e offre una serie di servizi bancari e strumenti per semplificare la gestione delle finanze aziendali.

Progettato per adattarsi alle esigenze di diversi tipi di business, il conto di Qonto include un IBAN italiano, carte business Mastercard che possono essere utilizzate per le spese aziendali quotidiane oltre ad una serie di strumenti per semplificare la contabilità.

Fatturazione elettronica

Qonto integra un servizio fatturazione che consente di creare e inviare fatture ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Inoltre, l’interfaccia semplice e intuitiva della piattaforma permette di controllare lo stato di tutte le fatture velocemente e di gestire le fatture sia da smartphone sia da computer

Carte di pagamento e gestione delle spese

Con Qonto è possibile attivare carte fisiche e virtuali per spese ricorrenti o carte Instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo. Le carte possono essere bloccate con un solo clic ed è possibile modificarne in tempo reale i limiti mensili e giornalieri, oltre che i limiti relativi alle tipologie di spesa, i pagamenti online, i prelievi e i giorni di utilizzo.

Qonto integra anche una serie di strumenti che semplificano la gestione delle spese, consentendo di impostare limiti di spesa per ciascun membro del team, mantenendo il controllo e la visibilità su tutte le transazioni aziendali. Questo è particolarmente utile per monitorare e gestire le spese aziendali in tempo reale.

Contabilità semplificata

Il conto consente di digitalizzare le ricevute e categorizzare le spese in modo efficiente. Questo non solo semplifica la contabilità, ma offre anche una maggiore trasparenza finanziaria. Inoltre, Qonto consente di fornire al proprio commercialista un accesso autonomo al conto, semplificando ulteriormente il processo di registrazione contabile.

Per provare Qonto gratuitamente per 30 giorni clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.