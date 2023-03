Qonto è il conto business con tariffa mensile mini, perfetta per te

Qonto è una delle fintech più importanti del settore bancario italiano, che si rivolge direttamente alle PMI e ai liberi professionisti con un conto business completo di strumenti per la gestione finanziaria dell’attività.

L’offerta di Qonto in questione è specifica soprattutto per i professionisti, con un conto aziendale che parte da 9 euro al mese ed è dotato di una serie di vantaggi che compongono una base perfetta per gestire in toto gli aspetti finanziari.

Le varie proposte di Qonto sono a tua completa disposizione con una prova gratuita per un mese. Se desideri maggiori informazioni in merito, entra nella pagina ufficiale di Qonto.

Qonto: il conto business a soli 9 euro al mese

Il pacchetto Basic ti offre l’accesso a un’interessante conto business, in cui sono inclusi un IBAN italiano, 30 bonifici e addebiti mensili e una carta di debito One MasterCard personalizzabile.

C’è anche una serie di strumenti di gestione finanziaria integrati nella piattaforma bancaria Qonto. Tutto questo ti costa soltanto 9 euro al mese.

Il piano più popolare di Qonto, Smart, include due IBAN italiani, 60 bonifici diretti e una One MasterCard, la quale ti consente la creazione di un numero illimitato di carte virtuali.

Smart include strumenti di fatturazione elettronica, strumenti contabili completi e una dashboard integrata per la gestione completa delle finanze aziendali. Quanto costa? 19 euro al mese.

Rivolgendosi a PMI, start-up e associazioni, Qonto offre loro piani speciali a partire da 29 euro al mese, offrendo più IBAN (a partire da cinque), più carte di pagamento One MasterCard, e annesse carte virtuali illimitate.

Per non parlare poi dell’accesso a una serie di strumenti di gestione finanziaria integrati in una piattaforma web fornita dalla fintech. Clicca sul bottone qui sotto e provalo per un mese gratuitamente:

Puoi provare la versione di Qonto che ti interessa di più. Alla fine, siamo sicuri che, terminata la prova gratuita, sottoscriverai l’abbonamento.

