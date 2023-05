Qonto, ecco I24 per delegare F24, tasse e contributi al commercialista

Qonto, la soluzione per la gestione finanziaria aziendale, ha annunciato il lancio del servizio I24 per la propria clientela.

Grazie a questo nuovo servizio, i clienti di Qonto possono affidare al proprio commercialista il pagamento di F24, tasse e tributi, che verrà effettuato direttamente dalle piattaforme dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline.

Con questa nuovissima integrazione, i clienti della fintech sono adesso in grado di risparmiare tempo e concentrarsi maggiormente sulla propria attività, delegando al proprio commercialista il lato amministrativo.

Inoltre, i commercialisti potranno adesso offrire in autonomia un numero maggiore di servizi ai propri clienti, visto che possono effettuare i pagamenti su Entratel e Fisconline, addebitandoli poi sul conto del cliente in modo diretto.

Come funziona il servizio I24

Il dottore contabile ha la possibilità di effettuare il versamento dell’F24 inserendo l’IBAN Qonto del cliente, il numero di partita IVA o il codice fiscale della persona intestataria del conto, nonché la data di avvenuto pagamento.

L’importo verrà addebitato immediatamente sul conto Qonto alla scadenza che è stata indicata dal commercialista.

La cifra addebitata sarà visualizzabile nella sezione “Movimenti” il giorno successivo. La quietanza di pagamento, invece, andrà a finire nel cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno successivo alla data di avvenuto pagamento.

Come effettuare il pagamento per mezzo delega? È fondamentale in questo caso che il conto disponga dei fondi sufficienti per andare a coprire l’importo dell’F24.

Altre novità di Qonto

Oltre al nuovo servizio I24, Qonto in questo periodo offre la possibilità ai possessori di partita IVA di poter provare gratuitamente il conto per 30 giorni senza impegno.

Al termine di questo periodo di prova, l’utente può decidere liberamente di avvalersi in modo continuo delle soluzioni finanziarie e delle carte di pagamento Qonto oppure di emigrare altrove.

Il canone mensile del piano Basic è di 9 euro, mentre quello di piani Smart e Premium è rispettivamente di 19 euro e 39 euro (tutti IVA esclusa). Questi prezzi sono scontati.

Per aprire uno dei conti Qonto, basta accedere al link qui sotto:

