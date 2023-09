Qonto: il conto business che ottimizza la gestione finanziaria della tua azienda

Con la possibilità di aprire un conto aziendale in pochi minuti e una gamma di strumenti su misura per ogni tipo di business, Qonto offre una soluzione completa per semplificare la quotidianità finanziaria, i pagamenti e la contabilità aziendale.

Il conto business di Qonto si può aprire online senza necessità di recarsi in filiale e permette di effettuare tutte le principali operazioni da web o da telefono. Inoltre, Qonto offre una serie di strumenti e servizi su misura per le esigenze specifiche di ogni azienda.

Le funzionalità offerte da Qonto

Oltre alle principali operazioni come bonifici e addebiti diretti SEPA, il conto business di Qonto include una serie di funzionalità utili per semplificare la gestione delle finanze come carte di pagamento personalizzate e un servizio di fatturazione elettronico integrato.

Pagamento di F24

Il conto permette di compilare e pagare gli F24 a debito e a credito per gestire tasse, tributi e contributi attraverso un’interfaccia intuitiva che segnala eventuali errori nella compilazione. Qonto permette anche di programmare una data per il pagamento.

Carte fisiche e virtuali

Con Qonto, è possibile richiedere sia carte fisiche Mastercard che carte virtuali. Le carte sono compatibili con Google Pay & Apple Pay, e consentono di effettuare pagamenti contactless rapidi e sicuri. Inoltre è possibile creare carte fisiche e virtuali da assegnare ai collaboratori per spese ricorrenti o carte Instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo. Inoltre, è possibile modificare in tempo reale i limiti mensili e giornalieri di ogni carta e limiti le tipologie di spesa, i pagamenti online, i prelievi e i giorni di utilizzo.

Fatture elettroniche

Il conto include un servizio di fatturazione elettronica veloce e sicura adatta a imprese e professionisti che permette di creare, gestire inviare e ricevere le fatture elettroniche in modo centralizzato.

Pagamenti con pagoPA

Qonto permette di eseguire pagamenti direttamente verso la Pubblica Amministrazione e altri enti attraverso la piattaforma pagoPA direttamente dal proprio conto.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Qonto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.