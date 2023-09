Qonto: il conto business che semplifica la quotidianità bancaria

Qonto è il conto business pensato per i titolari di partita IVA che offre una serie di strumenti per semplificare la quotidianità bancaria e la contabilità aziendale.

Il conto è disponibile in una varietà di piani tariffari per adattarsi alle diverse esigenze aziendali, a partire da 9€ al mese (IVA esclusa). Questa flessibilità consente alle aziende di scegliere il piano che meglio si adatta alle proprie dimensioni e necessità finanziarie.

Una delle caratteristiche principali di Qonto è la sua facilità d’uso. Il conto include un IBAN italiano per effettuare e ricevere pagamenti, e offre la possibilità di creare carte fisiche e virtuali per spese ricorrenti o carte instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo. Questi strumenti semplificano la gestione delle operazioni finanziarie quotidiane, garantendo al contempo la sicurezza delle transazioni.

Fatturazione elettronica

Qonto semplifica ulteriormente la gestione finanziaria delle aziende attraverso la funzione di fatturazione elettronica. Grazie a questo servizio integrato è possibile creare e inviare fatture ai propri clienti tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo il processo più rapido ed efficiente. Inoltre, è possibile ricevere e pagare le fatture dei fornitori direttamente tramite il conto, semplificando ulteriormente la gestione delle finanze.

Gestione delle spese

Il controllo delle spese aziendali è cruciale per mantenere un budget sostenibile. Quonto consente agli utenti di impostare limiti di spesa e delegare le spese in modo da mantenere il controllo e la visibilità su come vengono utilizzati i fondi aziendali. Questo livello di trasparenza contribuisce a prevenire spese non autorizzate e a mantenere sotto controllo i costi aziendali.

Contabilità semplificata

Grazie alla possibilità di digitalizzare le ricevute e di categorizzare le spese, Qonto rende la contabilità aziendale più semplice e organizzata. Inoltre, è possibile creare accessi personalizzati al conto in sola lettura per il commercialista o contabile.

