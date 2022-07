Qonto si prepara ad acquisire il competitor tedesco Penta

Qonto ha annuciato di voler acquisire l’azienda fintech tedesca Penta. L’operazione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane e darebbe vita ad una banca digitale al servizio di piccole medie imprese e di professionisti a livello europeo.

Qonto, fondata nel 2016 e con sede a Parigi, impiega attualmente 700 persone e ha 250.000 clienti in quattro mercati (Francia, Germania, Italia e Spagna). L’azienda si rivolge a PMI e liberi professionisti, offrendo supporto nelle operazioni bancarie, fatturazione, contabilità e gestione delle spese.

L’azienda era stata valutata 4,4 miliardi di euro nel suo ultimo round di finanziamento: un aumento di 486 milioni di euro a gennaio di quest’anno – al tempo la più grande raccolta fondi fintech mai realizzata in Francia. –

Questa fusione con Penta rappresenta un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento di Qonto nel mercato tedesco.

L’aquisizione permetterà infatti a Qonto di diventare leader di mercato in Germania. La società fintech Penta – nata nel 2017 con sede a Berlino – conta attualmente 50.000 clienti in Germania e 200 dipendenti.

“Quando Steve Anavi ed io abbiamo fondato Qonto, avevamo l’obiettivo ambizioso di semplificare le attività bancarie quotidiane di PMI e liberi professionisti in tutta Europa. Oggi siamo già presenti in quattro mercati europei. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto finora e adesso vogliamo andare ancora oltre: il naturale passo successivo è stato dunque quello di unire le forze con Penta. Siamo entusiasti di accogliere a bordo il team Penta. Insieme diventeremo la soluzione finanziaria preferita da un milione di PMI e liberi professionisti in tutta Europa entro il 2025”, ha commentato Alexandre Prot, CEO di Qonto.

Markus Pertlwieser, CEO di Penta, aggiunge: “Lukas Zörner e i suoi co-fondatori hanno scritto una vera storia di successo fintech. Con la combinazione di numero di clienti in aumento e ricavi in aumento, abbiamo acquisito ancora più sostanza negli ultimi 18 mesi Siamo molto entusiasti di avere ora la possibilità di plasmare attivamente il digital banking per i clienti aziendali in Europa come una squadra con Qonto”.

