Qonto: Spagna e Italia, crescono i pagamenti con carta

Il volume delle transazioni tramite carte di pagamento è in rapida evoluzione. Un’indagine portata avanti da Qonto sul proprio bacino di utenti (250 mila tra Italia, Francia, Germania e Spagna) dimostra come l’ascesa sia evidente in tutti i Paesi, ma che l’Europa Meridionale in questa fase abbia una marcia in più. Anche in Italia, insomma, il numero dei pagamenti ed i volumi di denaro transati sono in aumento e tutto ciò proprio nel giorno in cui scatta l’obbligo di POS con le relative sanzioni.

L’indagine Qonto indica per l’Italia un aumento del 26,5%: inferiore rispetto alla Spagna (+55,7%), ma di molto superiore alla Francia (+10%). L’aumento delle transazioni si registra in ogni settore, sebbene anche in questo caso siano evidenti alcune differenze:

Le imprese dei settori più tradizionali sono più propense a pagare offline: nel 2022 le società edilizie hanno effettuato più del 90% dei loro acquisti offline. Nel settore dei trasporti e dello stoccaggio, l’88,7% delle transazioni vengono principalmente effettuate offline. Le aziende del settore delle comunicazioni sono pioniere nell’ambito dei pagamenti, con il 50% di tutte le transazioni processate online nel 2022, mentre nei settori finanza e assicurazioni il dato sale al 67%.

Così Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto per l’Italia, analizza questi dati:

I pagamenti con carta, inclusi i pagamenti con smartphone, sono ormai diventati in Europa una consuetudine, sia al livello di pagamenti consumer che di pagamenti business. Il retail banking ha sicuramente posto degli standard in termini di aspettative per il prodotto e per i modelli di utilizzo. Il nostro obiettivo è offrire a tutti i clienti Qonto un’esperienza di pagamento semplice e adatta alle proprie specifiche esigenze. Offriamo diverse tipologie di carte per ogni tipo di caso d’uso: dall’offerta più semplice a quella “premium” e più completa, con la nostra Carta X. Il nostro focus principale è sempre lo stesso: dare la possibilità ai nostri clienti di risparmiare tempo ed energie per concentrarsi su ciò che importa realmente nel loro business.

L’offerta base di Qonto è relativa alla Carta One, con pagamenti fino a 20 mila euro e nessuna fee mensile da scontare: soluzioni ormai alla portata di tutti, insomma, per una moltiplicazione di offerte che ha fortemente aumentato la competizione. Tale disponibilità di opzioni rende le carte di pagamento oltremodo diversificate, cosa utile a trovare le migliori corrispondenze elettive con utenti che esprimono necessità estremamente differenziate.

