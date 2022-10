Qonto Starter Pack: costituisci la tua società in 72 ore

Lo Starter Pack di Qonto ti permette di costituire la tua società in 72 ore, online e con il supporto legale e fiscale di LexDo.it.

Grazie a questo servizio, potrai ottenere tutti gli strumenti digitali per avviare la tua attività, risparmiando tempo e denaro.

Otterrai una PEC, la firma digitale, e il supporto legale completo incluso per un anno, oltre a 2 mesi gratis di Qonto.

Creato su misura per i professionisti, Qonto è un conto 100% online nato per semplificare la tua quotidianità finanziaria, i pagamenti e la contabilità. Qonto ti permette di avere IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali, bonifici veloci da web e da telefono, fatturazione elettronica, pagamento di F24 a debito e a credito online.

La costituzione della tua società in 3 steps

Che tu abbia deciso di costituire una SRL ordinaria, una StartUp innovativa oppure una SRLS, con Qonto la procedura sarà più facile e veloce:

1) Richiedi lo Starter pack e crea online statuto e atto costitutivo

Crea lo statuto e l’atto costitutivo con il supporto legale 100% online di LexDo.it, firma l’atto costitutivo online e finalizza la costituzione.

2) Prendi appuntamento con il notaio (anche online) per finalizzare la costituzione della tua nuova società

Completa le pratiche e gli adempimenti di inizio attività e ricevi il codice fiscale e la partita IVA.

3) Apri il conto corrente business per PMI e professionisti

La tua società è pronta per iniziare a operare: apri il tuo conto business Qonto e ottieni gli strumenti che ti servono per effettuare e ricevere pagamenti e beneficia delle numerose funzionalità per la gestione contabile e finanziaria di startup e PMI.

Per scoprire tutte le funzionalità di Quonto clicca qui.

