Quale carta di credito scegliere per avere zero commissioni al bancomat?

Anche se i pagamenti digitali sono sempre più diffusi e accettati, i bancomat sono ancora utili.

Questi permettono infatti di avere sempre in tasca un minimo di contante che, in caso di mancata accettazione della carta o di problemi tecnici, offre comunque un minimo di flessibilità in caso di piccoli pagamenti.

Sfortunatamente, molto servizi legati alle carte di credito hanno dei costi più o meno trasparenti in ottica prelievi. In alcuni casi si parla di una piccola somma (uno o due euro) in altri persino di una percentuale sull’importo prelevato.

Quale soluzione può permettere di effettuare operazioni tramite bancomat a costo zero? Tra le poche carte di credito che hanno questo vantaggio, figura la sempre più diffusa Carta YOU.

Questo strumento di pagamento però, offre anche tanti altri vantaggi che la rendono una delle carte più ambite tra le tante in circolazione.

Zero commissioni al bancomat e non solo: tutti i vantaggi di Carta YOU

Carta YOU è uno strumento di pagamento flessibile e alla portata di tutti. Tra i tanti vantaggi proposti, vi sono le zero commissioni annuali, oltre a prelievi gratuiti anche dall’estero.

La possibilità di gestire pagamenti contactless e di effettuare bonifici bancari, comodamente attraverso l’app per mobile, rappresentano altri vantaggi da non sottovalutare. Il software in questione, si presenta con un’interfaccia user friendly e alla portata di tutti.

La carta, legata al circuito MasterCard, offre anche la possibilità di fruire di una linea di credito fino a 7 settimane, con Tan – Taeg al 21,00% – 23,14%.

La possibilità di abbinare la carta anche a un conto corrente preesistente e diverse soluzioni nel contesto della sicurezza (come il chip EMV o il sistema MasterCard Secure Code) permettono al possessore di dormire sonni tranquilli.

Richiedere Carta YOU è anche molto semplice: basta una procedura di pochi minuti per ottenere questo strumento così interessante.

