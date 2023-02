Quale conto corrente scegliere: ecco gli elementi da valutare per non sbagliare

Scegliere il conto corrente giusto richiede un’attenta analisi delle opzioni a propria disposizione. È importante, infatti, non fare una scelta avventata ma verificare, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche a cui non bisogna rinunciare, in base alle proprie esigenze. Ogni conto, infatti, presenta costi fissi e commissioni sulle operazioni andando ad includere alcuni servizi accessori come le carte di pagamento.

Un esempio di conto corrente online su cui puntare in questo momento è quello proposto da Banca Sella. L’istituto propone tre diverse opzioni (Conto Start, Conto Premium e Conto Circle) con vantaggi crescenti che consentono di accedere ad un prodotto davvero completo a partire da 1,5 euro al mese ma con canone azzerato per i primi 3 mesi. Per scoprire l’offerta di Banca Sella è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Cosa valutare per scegliere il miglior conto corrente

Nella scelta del conto corrente è necessario considerare:

il costo fisso del conto ovvero il canone mensile da corrispondere

del conto ovvero il canone mensile da corrispondere la presenza di commissioni p er le operazioni bancarie come i bonifici

p come i bonifici la disponibilità di carte di pagamento (carta di debito e eventualmente carta di credito)

(carta di debito e eventualmente carta di credito) l’accesso a servizi aggiuntivi come prestiti e mutui, prodotti assicurativi e soluzioni di risparmio come il conto deposito

Il costo fisso è sicuramente un fattore determinante nella scelta ma va rapporto agli altri punti citati nell’elenco. Un conto a zero spese potrebbe presentare alcune limitazioni che, invece, un conto con un canone mensile di pochi euro potrebbe non avere. Di conseguenza, è sempre molto importante valutare caso per caso tutte le opzioni a propria disposizione in modo da scegliere il conto migliore con la massima precisione (in rapporto alle proprie esigenze).

Per massimizzare il risparmio conveniente affidarsi ai conti online, soluzioni attivabili e gestibili interamente online. Per chi non vuole rinunciare alla filiale, inoltre, c’è la possibilità di optare per una banca “multicanale” ovvero un istituto attivo sia online che sul territorio. In questo modo sarà possibile sfruttare tutti i vantaggi dei conti online senza rinunciare all’assistenza diretta in filiale.

Il conto di Banca Sella: tante opzioni per un conto davvero conveniente

Banca Sella propone diverse soluzioni per chi è alla ricerca di un conto corrente. C’è Conto Start, pensato per i più giovani e per chi non ha particolari esigenze nella gestione del proprio denaro. Questo conto costa appena 1,50 euro al mese ma il canone è azzerato per i primi 3 mesi. Il conto include una carta di debito con canone azzerato e con prelievi gratis agli ATM Sella e presso qualsiasi ATM in Europa (in questo caso ci sono 4 prelievi al mese). Da notare che i bonifici sono sempre senza commissioni se effettuati online.

C’è poi Conto Premium, dal costo di 5 euro al mese ma scontato a 1,5 euro al mese per 3 mesi. In questo caso, aumentano i prelievi gratis all’ATM (ben 6 ogni mese) e sono inclusi anche 2 bonifici istantanei gratis. C’è la possibilità di richiedere una carta di credito gratuita. Tutte le offerte di Banca Sella sono disponibili al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.