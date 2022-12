Quale conto online scegliere per ottenere operazioni bancarie gratuite?

Tra i costi che pesano maggiormente tra i titolari di conti presso le banche tradizionali, vi sono senza ombra di dubbio le operazioni bancarie.

Queste, seppur al costo di pochi euro, se non centesimi, ripetute periodicamente vanno ad intaccare il denaro presente in banca.

Se uno tra i vantaggi dei conti online è proprio quello di risparmiare, va ricordato come alcuni di essi vadano oltre, offrendo persino operazioni bancarie gratuite.

Sotto questo punto di vista, Selfyconto appare come una delle migliori scelte possibili. Motivo? Il servizio di Banca Mediolanum propone, a titolo gratuito, operazioni come:

invio bonifici

addebiti utenze

pagamento F23 ed F24

ed MAV

RAV

ricariche telefoniche

il tutto senza spendere neanche un centesimo.

Questo però, come vedremo in seguito, è solo uno dei tanti vantaggi legati a Selfyconto.

Operazioni bancarie gratuite: Selfyconto offre molto di più

Le operazioni bancarie gratuite sono senza dubbio un’attrattiva non da poco, che si va però ad aggiungere a tanti altri servizi di vario tipo.

Selfyconto, per esempio, propone ai suoi clienti una carta di debito gratuita, che permette prelievi ATM in zona Euro a costo zero. Questa, così come il conto, è gestibile attraverso l’app mobile, in grado di offrire report accurati riguardo lo status finanziario, con tanto di report e dati simili.

La possibilità di effettuare trading online dallo smartphone, di partecipare a fondi comuni di investimento e di accedere ad assicurazioni su viaggi e animali, rendono Selfyconto uno strumento duttile, adatto a chiunque.

A completare il tutto poi, vi è un servizio assistenza senza eguali nel settore. Stiamo parlando di una squadra di Banking Specialist, ottimamente preparati e sempre pronti a risolvere qualunque problema dei clienti.

Infine, va tenuto conto del fatto che il primo anno Selfyconto è a canone zero, così come non esistono costi per i clienti under 30.

Allo scattare del secondo anno, o al raggiungimento dei 30 anni, il servizio va a costare 3,75 euro al mese.

