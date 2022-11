Quali fattori considerare prima di scegliere un conto online?

Le esigenze di un conto online sono diversi per ogni persona. In base a esse si sceglie il conto corrente ideale fra tutti quelli attualmente disponibili.

E se a questo si aggiunge anche la possibilità di vincolare somme di denaro? Allora bisogna rivolgersi a Illimity Bank, che offre tassi di rendimento davvero vantaggiosi.

È conveniente rinunciare a un conto tradizionale e scegliere la soluzione totalmente online? Certo, poiché i servizi sono identici e, in alcuni casi, migliori.

Dicevamo di Illimity Bank. Una soluzione trasparente, sicura e, soprattutto, affidabile. In altre parole, una soluzione completa, che consente non soltanto di aprire un conto corrente, ma anche di ottenere un conto deposito con un tasso di interesse lordo del 4%.

Conto online di Illimity Bank, molto più di un normale conto

Quando si sceglie il migliore conto online, una serie di valutazioni sono necessarie. In primis, è fondamentale considerare i costi inerenti al medesimo, soprattutto quelli di mantenimento, ossia il canone mensile.

Il conto Illimity è a canone zero e i bonifici SEPA sono gratuiti, ossia privi di costi e commissioni.

Poi c’è da considerare lo strumento di pagamento, ovvero una carta di debito o credito. Illimity Bank offre una carta di debito internazionale inclusa che opera sul circuito di pagamento MasterCard.

Tramite la carta si possono effettuare pagamenti online o nei negozi fisici e prelevare contanti dagli sportelli ATM senza commissioni.

Visto che tutto si svolge online, è necessario avere a disposizione uno strumento che consente di agire in totale autonomia.

Grazie alla funzionalità “Illimity Connect” un cliente potrà visualizzare tutte le sue banche ed effettuare bonifici da e per tutti i suoi conti tramite l’accesso all’app Illimity Bank.

In questo modo avrà una visione completa di tutte le sue finanze in modo semplice e gratuito.

Per aprire un conto Illimity basta accedere qui e cliccare su “Apri conto”. In questo modo, volendo, potrà vincolare somme di denaro ottenendo in cambio un tasso di rendimento lordo del 4%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.