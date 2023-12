Quanta crescita serve a XRP, SHIB e NUGX per guadagnare un milione di dollari?

Siamo costantemente alla ricerca della prossima gemma 100x. Dopotutto, chi non vuole essere più ricchi di un milione di dollari? Sebbene sembri un’idea entusiasmante, sorge spontanea una domanda: tutte le criptovalute hanno il potenziale per offrire tali rendimenti?

In questo articolo, utilizzeremo Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) e NuggetRush (NUGX) come casi di studio. Qual è la scelta più probabile per ottenere il rendimento desiderato e qual è la crescita necessaria? Questo articolo risponderà a queste domande, quindi continua a leggere.

NuggetRush (NUGX): un investimento promettente a bassa capitalizzazione

In qualità di migliore ICO, NuggetRush (NUGX) ha un potenziale di crescita sbalorditivo. Si distingue anche per il suo concetto unico, che è un mix di P2E (play-to-earn) e meme. Nella terza fase dell’ICO, un token costa solo 0,013 $. Nonostante ciò, il prezzo di quotazione sarà di 0,02 $.

La domanda da un milione di dollari, letteralmente, è: come si fa a guadagnare un milione di dollari con un investimento di 1.000 $ in NUGX? A partire dal prezzo di quotazione, il prezzo dovrebbe essere di 20 $ per guadagnare un milione di dollari da un investimento di 1.000 $. Inoltre, la sua capitalizzazione di mercato salirà a 10 miliardi di dollari, una cifra piuttosto bassa. Si tratta di un risultato raggiungibile, che la rende il migliore investimento in criptovalute ora.

Ripple (XRP): un milione di dollari è possibile con un investimento di 1.000 $?

Se stai cercando quale criptovaluta acquistare oggi per il lungo termine, potresti prendere in considerazione XRP. Dopotutto, è uno dei migliori altcoin sul mercato. Al momento della pubblicazione, XRP costa 0,63 $ per token. Torniamo alla domanda principale: un investimento di 1.000 $ può diventare un milione di dollari?

Al fine di raggiungere questo traguardo, XRP dovrebbe avere un prezzo di 630 $ per token, fatto che è veramente poco possibile, ammesso che sia effettivamente possibile. Ma non è tutto.

Shiba Inu (SHIB): è un investimento promettente ora?

Shiba Inu (SHIB) è una delle meme coin più popolari. Sebbene sia una delle migliori criptovalute in cui investire, è altrettanto promettente? Mentre le meme coin sono caratterizzati da una crescita esplosiva, SHIB può registrare un aumento di 1.000 volte?

Al momento, Shiba Inu costa 0,0000099 $. Potresti essere tentato di dire: “Sì, può aumentare di mille volte”. Nonostante ciò, al fine di trasformare un investimento di 1.000 $ in 1 milione di dollari, Shiba Inu dovrebbe subire una crescita esplosiva. Mettendo le cose in prospettiva, bisognerebbe cancellare tre zeri. Questo è veramente poco possibile, vista la sua crescita passata.

Conclusione

Alla luce di quanto discusso in questo post, XRP e Shiba Inu hanno sperimentato una crescita di 1.000 volte per trasformare un investimento di 1.000 $ in un milione di dollari è quasi impossibile. Nel frattempo, come gemma a bassa capitalizzazione, NuggetRush potrebbe facilmente trasformare un investimento di questo tipo in un milione di dollari. Questo la rende una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Se vuoi partecipare alla prevendita, clicca sul link qui sotto.

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.