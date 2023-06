Questa carta di credito è la scelta giusta per le vacanze

Le vacanze si avvicinano ed è arrivato il momento di valutare la possibilità di richiedere una nuova carta di credito per affrontare le spese in arrivo. Soprattutto per chi viaggia all’estero, infatti, poter contare su di una carta di credito diventa un elemento sempre più importante. Una carta di credito mette a disposizione diversi vantaggi, oltre alla possibilità di accedere a servizi esclusivi, come il noleggio di auto o di altri mezzi di trasporto.

La scelta per poter contare su di una nuova carta di credito da portare in vacanza è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta gratuita (il canone è zero e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi) che consente un utilizzo in tutto il mondo, grazie al circuito Mastercard, e include una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere la carta è sufficiente inoltrare la richiesta tramite il sito ufficiale di Carta YOU.

Carta di credito per le vacanze: ecco perché scegliere Carta YOU

Con Carta YOU è possibile sfruttare una carta di credito davvero gratuita: sia il canone che le commissioni sono azzerate. In più, Carta YOU garantisce diversi vantaggi per chi ha bisogno di una carta di credito da usare in vacanza:

possibilità di utilizzo in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard

polizza viaggi gratuita inclusa

possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse) per dilazionare il saldo dell’importo complessivo delle proprie vacanze

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire la procedura online tramite il sito ufficiale:

La carta di credito supporta i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay e tutte le tecnologie di sicurezza delle carte Mastercard, garantendo un utilizzo flessibile e sicuro. In più, la carta presenta un plafond che cresce nel tempo, rispetto a quanto stabilito da Advanzia Bank in fase di emissione. Basta pagare sempre in tempo le spese con carta per poter registrare un progressivo aumento del plafond.

