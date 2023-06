Questa carta di credito gratuita è la migliore da richiedere oggi

Nella scelta di una nuova carta di credito, conviene sempre di più puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una nuova carta di credito gratuita, disponibile con emissione senza apertura di un nuovo conto corrente. La proposta di Advanzia Bank si differenzia da tutte le altre opzioni disponibili sul mercato grazie all’assenza di costi fissi e di commissioni, senza compromessi in merito ai vantaggi inclusi. Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento ad una semplice procedura di sottoscrizione online.

Carta YOU è la carta di credito gratuita da richiedere oggi

Per chi sceglie Carta YOU c’è oggi la possibilità di accedere ad una carta di credito:

senza costi di emissione

con emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

senza costi fissi : il canone è sempre pari a zero, senza la necessità di rispettare alcuna condizione

: il canone è sempre pari a zero, senza la necessità di rispettare alcuna condizione senza commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

Con Carta YOU è, inoltre, possibile accedere a diversi vantaggi aggiuntivi come:

la polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse)

l’utilizzo di Google Pay o Apple Pay

la possibilità di utilizzo in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard

Richiedere Carta YOU è molto semplice: la procedura da seguire è accessibile tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto. Basta inserire i dati richiesti per inoltrare la richiesta di emissione della carta.

Carta YOU presenta un plafond “su misura” del cliente. La banca, infatti, definisce il plafond iniziale in base ai dati forniti dal cliente. Successivamente, però, è possibile richiedere un incremento del plafond senza costi aggiuntivi. Tale incremento viene concesso a tutti i clienti che hanno dimostrato di pagare le spese sostenute con carta sempre in modo puntuale, senza ritardi e problemi di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.