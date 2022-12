Questa carta è la migliore per viaggiare nel 2023

Il 2023 sarà un anno proficui per i molti che amano viaggiare: una fortunata corrispondenza tra festività e ponti, infatti, permetterà di ottenere almeno una trentina di giorni di ferie “extra” tutti da dedicare alle gite fuori porta non solo in Italia, ma anche all’estero. Ma per quanto riguarda il lato economico? Niente paura: esiste una carta di credito senza canone né commissioni che si prospetta il compagno di viaggio perfetto nel 2023 ormai vicino.

Parliamo di Carta YOU, recente novità nel mercato italiano. Potrebbe sembrarti una normalissima Mastercard Gold, ma in realtà di tratta di una soluzione di pagamento emessa da Advanzia Bank che offre una serie di vantaggi esclusivi, tra cui il canone azzerato per sempre ma anche l’assenza di commissioni per il suo utilizzo all’estero e per il prelievo di denaro contante da Atm in tutto il mondo.

Carta YOU, tutti i vantaggi inclusi

Non solo commissioni e canone azzerati: con Carta YOU, i titolari avranno l’opportunità di beneficiare di una assicurazione viaggio gratuita che offre copertura completa da infortuni, furti di denaro contante e anche protezione per articoli acquistati. Non mancano anche tutti i vantaggi del digital banking, grazie all’applicazione dedicata attraverso la quale è possibile gestire online e in completa autonomia tutti gli aspetti legati alla propria carta.

In più, tutti i titolari di Carta YOU possono ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito e scegliere se attivare l’opzione di pagamento frazionato differito. Inoltre, non è necessario cambiare banca per approfittare di tutti i suoi vantaggi: la fattura potrà essere saldata attraverso un bonifico bancario da un qualsiasi conto corrente già esistente. Trattandosi inoltre di una Mastercard, gode di tutti i vantaggi di uno dei circuiti più accettati al mondo.

Come richiedere Carta YOU

Se sei maggiorenne e sei residente in Italia, possiedi già i requisiti base per ricevere la carta di credito di Advanzia Bank. Per richiederla ti basterà collegarti a questo link e cliccare sull’apposito bottone: saranno necessari un documento d’identità e il contratto sottoscritto con firma digitale. Una volta avviata la richiesta, ci vorranno dai 10 ai 14 giorni lavorativi per ricevere – gratuitamente – a casa la tua nuova Carta YOU.

