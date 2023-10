Questa nuova meme coin può eguagliare la crescita dello Shiba Inu?

Nonostante le critiche sul modo in cui le forti oscillazioni di prezzo l’hanno influenzata, le monete meme sono ora in cima alla catena alimentare delle criptovalute, portando a progressi nell’aumento dell’uso e a guadagni costanti. NuggetRush (NUGX), ad esempio, ha trasformato la caduta delle meme coin in potenza, creando una meme coin di alto valore con molteplici utility che ne sostengono la crescita.

Le capacità innovative di NUGX come play-to-earn e token deflazionistico gli conferiscono una solida base per la sua ascesa tra i migliori progetti DeFi. Con la corsa al rialzo che si avvicina rapidamente, gli investitori corrono a unirsi a opportunità lucrative che potrebbero dare loro enormi rendimenti.

NuggetRush ha tutte le carte in regola, come dimostrano le sue offerte che ne hanno determinato lo slancio nella prevendita. Gli investitori sostengono fortemente NUGX, ma gli scettici non sono sicuri della sua capacità di competere con la crescita di oltre il 764.000% di Shiba Inu (SHIB).

Analizziamo l’offerta di NUGX e il suo potenziale per competere con SHIB.

>> Scopri tutti i dettagli su NuggetRush <<

NuggetRush (NUGX) mostra il potenziale per competere con i giganti delle monete Meme

Pochi progetti con un potenziale esplosivo sono emersi come NuggetRush e pochi token promettono tanto valore quanto NUGX. La piattaforma NuggetRush è uno dei progetti DeFi più solidi. Ha in programma di fornire GameFi con la sua imminente esperienza di gioco d’impatto, offerte DeFi con la sua collezione NFT, e un token di massima performance che tiene tutto insieme. Le molteplici utilità di NUGX gli consentono di funzionare come una stablecoin e come la migliore criptovaluta DeFi per la diversificazione degli investimenti.

Gli utenti di NuggetRush non solo otterranno guadagni con l’estrazione di minerali nel gioco, ma i singoli personaggi di gioco saranno anche alcuni dei migliori NFT in cui investire. I giocatori possono anche creare i loro NFT basati su avatar per estrarre la rara collezione di RUSHGEMS.

I beni estratti dal gioco possono essere scambiati con valore reale e la collezione di RUSHGEMS può essere scambiata con oro, il che è pazzesco. Con lo staking NFT di NuggetRush, i possessori possono guadagnare fino al 20% di rendimento percentuale annuo, il che la combina per creare la migliore criptovaluta DeFi per guadagni costanti.

NuggetRush ha anche fatto grandi ondate durante la prevendita in corso, dimostrando la promessa del progetto. Raggiungere milioni di vendite di token non è un’impresa da poco; raggiungerli in poche settimane è ancora più impressionante.

La prevendita ha venduto oltre 15 milioni di token NUGX e sta aumentando, poiché gli investitori continuano a mostrare fiducia nel potenziale di NuggetRush di competere con altri progetti DeFi di alto livello.

La prevendita vende NUGX a un prezzo scontato di 0,01 dollari, una posizione eccellente per gli appassionati di NFT e i giocatori interessati a ottenere alcuni dei migliori NFT in cui investire. NUGX è anche destinato a diventare operativo a 0,020 dollari, promettendo guadagni fino al 100% per gli investitori attuali solo nella prevendita.

Un altro vantaggio di partecipare per tempo alla prevendita è che prima gli investitori partecipano all’evento, prima possono richiedere i loro token.

>> Scopri tutti i dettagli su NuggetRush <<

La crescita di tutti i tempi di Shiba Inu (SHIB) stimola un ampio sostegno per le monete Meme

Le monete meme sono sempre state un settore con le migliori performance, se si considerano i guadagni degli ultimi anni. Soprattutto se si considera la provenienza di monete meme come Shiba Inu. La performance di SHIB di quest’ultima settimana lascia presagire la fine dell’attuale mercato ribassista.

Shiba Inu è una delle storie di successo più sorprendenti tra le monete meme. Shiba Inu ha fatto il giro della comunità delle criptovalute grazie a una crescita di oltre il 764.000% da SHIB, che ha scatenato il riconoscimento globale delle monete meme.

C’è stata un’impennata nella creazione di nuove monete meme, e i guadagni che la maggior parte di esse offre sono sempre meteorici, al limite della follia. È per questo che le monete meme come Shiba Inu rimangono oggi opzioni di investimento rilevanti.

Conclusione

NuggetRush ha ora una domanda elevata e una crescente fiducia degli investitori. Sebbene il token sia ancora nelle sue fasi iniziali, NUGX ha dimostrato il suo potenziale di crescita al momento del lancio. Shiba Inu potrebbe avere anni di crescita, ma NUGX ha un’utilità e sta già offrendo prestazioni impressionanti nella sua prevendita.

Il crescente slancio di NuggetRush e le sue offerte di opportunità appetitose la pongono sulla strada per rivaleggiare con le criptovalute giganti. Con la promessa di fornire profitti che cambiano la vita, la prevendita è la migliore opportunità per massimizzare il suo potenziale.

Visita il sito di prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.