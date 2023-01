Quota annuale gratuita con Carta Oro American Express, ecco come

Quando si nomina Carta Oro American Express, molte persone la associano al lusso. In effetti non è così semplice ottenere questa carta di credito, poiché si tratta del top nel settore.

L’esclusività di questo strumento di pagamento è assodata da tempo, così come le condizioni favorevoli e i vantaggi che offre.

Insomma, una carta di credito unica nel suo genere e caratterizzata dalla completezza dei servizi. Il problema, però, è che c’è una quota annuale che va pagata.

American Express, per consentire a più utenti che usano spesso la carta di credito di accedere alla sua carta Oro, ha iniziato a proporre delle condizioni molto agevolate, che sono anche ad appannaggio di chi già la possiede.

Carta Oro American Express con quota annuale gratuita

Chi è già possessore di Carta Oro American Express oppure chi intende richiederla in questa pagina, se arriverà a spendere 12.000 euro ogni 12 mesi con la carta, potrà mantenerla annullando la quota di mantenimento.

Un vantaggio veramente notevole, soprattutto per coloro che usano questa carta con molta regolarità.

La grandiosità di questa carta non è soltanto dovuta all’agevolazione da parte di American Express.

I vantaggi, in effetti, sono molto ampi, e spaziano dall’assicurazione sugli acquisti fino alla partecipazione al Club Membership Rewards e relativi premi.

Un altro interessante vantaggio è l’accesso al programma Priority Pass, che offre diverse agevolazioni a chi usa molto spesso Carta Oro quando è in viaggio.

La carta è ottima anche per le operazioni quotidiane, come i pagamenti presso i negozi fisici in modalità contactless e in quelli online, oppure i prelievi presso gli sportelli ATM. Tutto protetto da elevati standard di sicurezza.

Come detto all’inizio, per ottenere questa carta sono necessari requisiti ben specifici, primo fra tutti un reddito annuale lordo pari a 25.000 euro.

Inoltre, bisogna essere possessori di un conto corrente con IBAN SEPA, essere maggiorenni e residenti sul territorio italiano.

