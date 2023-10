Raggiunti subito i tuoi clienti: prova gratis Tidio

Sei alla ricerca di uno strumento che possa aiutarti a potenziare il tuo business? Tidio è una piattaforma di customer service che dà l’opportunità di comunicare con i propri clienti in modo semplice. Mette infatti a tua disposizione differenti funzionalità tra cui chatbox, chat dal vivo ed email marketing. Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti, sei nel posto giusto!

Alla base delle strategie di Tidio vi è, senza dubbio, l’obiettivo di aiutare le aziende a migliorare la soddisfazione dei clienti ma anche a fidelizzare i clienti e ottenere feedback. Non a caso, stiamo parlando di uno strumento indispensabile se si vogliono ottimizzare le strategie per raggiungere più facilmente i clienti. Con Tidio potrai, inoltre, aumentare le conversioni con l’automazione e l’intelligenza artificiale, rispondere alle domande in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se vuoi raggiungere facilmente i tuoi clienti hai l’opportunità di scegliere il piano più adatto a te tra:

Piano Free che include chat dal vivo e chatbox ma anche altro;

Piano Starter a partire da 29 euro al mese

Piano Communicator & Chatbots a partire da 54 euro al mese

Piano Tidio+ a partire da 394 euro al mese

Cos’è che contraddistingue Tidio? Senza dubbio il fatto che consente di guidare i lead attraverso le tue canalizzazioni di vendita con i chatbot conversazionali ma, sopratutto, la possibilità di trattare ogni visitatore del sito web come un VIP. Potrai coinvolgere i potenziali clienti per stimolare le conversazioni e personalizzare i tuoi messaggi e gli sconti in base alla cronologia di navigazione per migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.