Raspberry Pi tramuta un registratore in una piattaforma per lo streaming musicale

Raspberry Pi è una scheda dalle infinite potenzialità e, per questo motivo, amata dagli appassionati che riescono a realizzare i progetti più disparati: dalla robotica, alla domotica, fino ai gadget più strani. In questo caso, tuttavia, il piccolo computer dotato di CPU ARM quad-core Broadcom è stato utilizzato per modernizzare un vecchio registratore a cassette di Sony in un sistema multimediale in grado di trasmettere musica via wireless.

Un vecchio registratore si tramuta in una piattaforma wireless per lo streaming con Raspberri Pi

Il progetto è stato realizzato da un utente di nome Unchecked_arrogance, che ha pubblicato tutti i dettagli su Reddit. Facendo uso di una scheda Raspberri Pi 3 B+, ha deciso di ispirarsi ad altri progetti simili, che tuttavia prevedevano semplicemente di collegare uno smartphone con il registratore.

Decidendo di integrare la piccola scheda computer è però possibile non solo utilizzare tutte le funzionalità offerte dal Pi 3 B+, ma anche la riproduzione delle cassette a nastro, che in questo modo può a sua volta essere trasmessa in streaming ad altri dispositivi.

L’utente ha installato il Raspberry Pi, alimentandolo con un collegamento diretto al trasformatore: ciò lo rende indipendente dal registratore stesso, senza la necessità di accendere quest’ultimo. Il registratore Sony è anche dotato di diverse porte sul retro, che includono una connettività Ethernet e alcune porte USB.

Il Sony TC-WR770 è equipaggiato con due slot per cassette, ma l’utente ha deciso di utilizzarne uno per installare uno schermo LCD a tocco, con dimensione di 4,3 pollici, protetto da un piccolo pannello in plexiglass. Non manca nemmeno un SSD per archiviare tutti i contenuti multimediali.

Per gestire il tutto, sul Raspberry Pi è stato installato MoOde Audio Player, un software pensato proprio per lo streaming multimediale, con varie funzioni dedicate e supporto al Bluetooth, streaming da piattaforme musicali come Spotify e altro.