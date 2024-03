RC Auto a rate con Prima: da 131 €/anno e zero costi aggiuntivi

Sai che con Prima Assicurazioni puoi pagare la polizza della tua rate in 12 comode rate mensili senza alcun costo aggiuntivo? Esatto: non dovrai pagare tutto e subito ma potrai dilazionare l’importo senza interessi. Questa possibilità, accessibile a tutti quelli che scelgono Prima per la propria polizza auto, rappresenta una soluzione semplice e conveniente per gestire al meglio le proprie finanze senza rinunciare alla sicurezza e alla copertura assicurativa.

Oltre a questo, Prima Assicurazioni è anche conveniente: con polizze RC Auto che partono da soli 131 €.

Richiedere un preventivo con Prima è semplice, veloce e completamente online

Il processo per attivare l’assicurazione auto a rate con Prima è diretto e privo di complicazioni. Al momento della sottoscrizione della polizza, puoi scegliere per il pagamento rateizzato semplicemente selezionando questa modalità. Il pagamento delle rate avviene tramite addebito su carta di credito o account PayPal, garantendo flessibilità e sicurezza nelle transazioni.

Il pagamento a rate non incide sul costo della tua polizza, che rimane invariato. Per scoprire il costo della tua assicurazione ti basta visitare il sito ufficiale e richiedere un preventivo gratuito e senza impegno. Dovrai solamente inserire la targa del veicolo, e in pochi passaggi otterrai tutte le informazioni necessarie per valutare l’offerta di Prima e procedere con l’attivazione della polizza, scegliendo la comodità del pagamento rateizzato.

L’RC auto di Prima Assicurazioni parte da 131 euro e ti da la possibilità di aggiungere ulteriori garanzie a seconda delle tue esigenze. Con il processo di richiesta completamente online non hai bisogno di recarti fisicamente presso un ufficio, con documenti cartacei o lungaggini burocratiche. Una volta ricevuto il preventivo segui le indicazioni e completa la richiesta.

Grazie a una gestione flessibile e smart, Prima Assicurazioni conferma il suo impegno a offrire servizi assicurativi di alta qualità, accessibili e personalizzabili, per rispondere efficacemente alle esigenze di tutti gli automobilisti moderni. La possibilità di pagare l’assicurazione auto a rate rappresenta solo uno dei tanti vantaggi offerti da Prima, che continua a innovare nel settore assicurativo per garantire ai suoi clienti soluzioni sempre più vantaggiose e su misura. Visita il sito ufficiale per scoprire i dettagli e calcolare un preventivo, potresti risparmiare più di quanto credi.