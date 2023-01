Come vedere Real Madrid-Real Sociedad in streaming

Real Madrid-Real Sociedad è il big match di questa giornata de LaLiga, uno scontro al vertice che vede i merengues ospitare di fronte ai propri tifosi i biancoblu che li seguono a breve distanza. Una sfida di alta classifica, in scena sul terreno dello stadio Santiago Bernabéu per stabilire chi sarà l’inseguitrice del Barcellona capolista. 90 minuti più recupero per definire ambizioni e prospettive di un’intera stagione.

Real Madrid-Real Sociedad: guarda la partita in streaming

Gli appassionati del calcio spagnolo e più in generale tutti coloro che non vogliono perdersi lo spettacolo dell’incontro, hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Ricky Buscaglia. Al termine sono previsti approfondimenti, analisi, interviste e highlight.

Come già anticipato, la classifica del campionato vede il Real Madrid al secondo posto con 41 punti raccolti in 17 incontri. Subito dietro gli avversari del Real Sociedad, con 38 punti portati a casa in 18 sfide. Entrambe le squadre puntano a insidiare il primato dei blaugrana.

Ecco le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due tecnici, Ancelotti e Alguacil.

Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Rudiger, Mendy, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius;

Real Sociedad: Remiro, Aritz, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico, Illaramendi, Zubimendi, Brais, Silva, Sorloth, Kubo.

I pronostici della vigilia danno per favoriti i padroni di casa, ma occhio agli ospiti che hanno vinto gli ultimi cinque match di campionato e non perdono da fine ottobre. Per il pallone d’oro Benzema e i suoi compagni, uscire dal confronto con i tre punti in tasca potrebbe non essere un’impresa semplice: vedremo come andrà a finire, in streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.