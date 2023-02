Come vedere Real Madrid-Valencia in streaming

Real Madrid-Valencia è la sfida de LaLiga che vede i Blancos ospitare i Blanquinegres. Un recupero che assegnerà punti importanti per il prosieguo del campionato, mettendo una di fronte all’altra due squadre con obiettivi e ambizioni differenti, ma entrambe determinate a tornare negli spogliatoi con il bottino pieno. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 21:00 di giovedì 2 febbraio, nella cornice dello stadio Bernabeu.

Real Madrid-Valencia: guarda la partita in streaming

Tifosi e appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Stefano Borghi. Non mancheranno anticipazioni e approfondimenti prima del fischio, oltre alle consuete interviste e agli highlight nel post-gara.

In classifica, al momento il Real Madrid si trova al secondo posto, con 42 punti ottenuti in 18 incontri, a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Barcellona. Molto più indietro il Valencia, al quattordicesimo posto con 20 punti, gli stessi di Espanyol, Celta Vigo e Valladolid: la zona retrocessione è subito alle spalle.

Sulle panchine sederanno Ancelotti e Voro, quest’ultimo appena ingaggiato al posto di Gattuso. Ecco le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio.

Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius;

Valencia: Mamardashvili, Thierry, Gabriel, Diakhaby, Gaya, Lato, Musah, Almeida, Kluivert, Cavani, Lino.

Le partite de LaLiga rappresentano solo una piccola parte di quanto accessibile con un abbonamento a DAZN. C’è anche il grande calcio di Serie A, Serie B, Serie C, Europa League, FA Cup e Carabao Cup, senza dimenticare gli altri sport: tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Scegli fra i tre piani proposti, START, STANDARD o PLUS, quello che fa per te.

