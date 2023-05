ReiBanq fa crescere il tuo business: ecco come

Hai un’azienda in crescita e desideri un servizio bancario innovativo che ti supporti nell’espansione internazionale? La soluzione è finalmente arrivata in Italia con ReiBanq. Nata dalla fusione di diverse realtà finanziarie e immobiliari, ReiBanq offre servizi all’avanguardia studiati appositamente per le aziende.

I vantaggi di ReiBanq

L’offerta principale di ReiBanq è un conto aziendale che ti permetterà di far crescere il tuo business a livello globale grazie a una serie di vantaggi. E se sei un imprenditore, sai quanto è importante la velocità di pagamento: un solo ritardo può bloccare tutto, dalle commesse alle consegne, perfino i contratti. Ma non preoccuparti, ReiBanq è qui per offrirti il supporto necessario.

Con un conto aziendale ReiBanq, avrai accesso a un IBAN multivaluta, operatività SEPA e SWIFT, onboarding veloce e online banking 24 ore su 24. Inoltre, ti garantirà tutto il supporto e la rapidità necessari per effettuare pagamenti aziendali oltre confine: ReiBanq scambia ben 38 valute e serve 180 Paesi con l’obiettivo di essere una risorsa agile ed efficiente, rispettando i tempi dell’impresa.

Ma non è tutto. ReiBanq ti offrirà anche supporto nella gestione dei pagamenti globali, pre-due diligence e gestione del rischio espletati internamente. In pochi minuti potrai avviare la tua richiesta per attivare il tuo nuovo conto aziendale ReiBanq, inserendo soltanto i tuoi dati anagrafici, un indirizzo e-mail e un numero di telefono validi, il nome della tua azienda e il valore delle transazioni mensili. Ti invitiamo a visitare la pagina di supporto del sito ufficiale di ReiBanq per conoscere i requisiti necessari per aprire un conto business. Non perdere questa occasione: semplifica il tuo lavoro e fai crescere la tua azienda grazie a ReiBanq.

