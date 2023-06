ReiBanq: il conto dedicato alle aziende internazionali

ReiBanq offre servizi di business banking a supporto delle aziende internazionali, facilitando i trasferimenti di denaro internazionali e supportando la crescita globale delle aziende.

Nata negli USA oltre 15 fa, Reibanq opera oggi globalmente rappresentando un valido partner a sostegno delle imprese.

Pensato per le imprese che vogliono rendere ogni ordine semplice, veloce e sicuro, il conto di ReiBanq permette di scambiare 38 valute in 180 paesi e offre una vasta gamma di strumenti finanziari per semplificare i flussi di cassa e di lavoro tra paesi e valute diverse. I trasferimenti di denaro possono essere effettuati tramite operazioni SEPA e SWIFT, nella maggior parte dei paesi del mondo.

Il conto corrente business fornito da ReiBanq è dotato di un IBAN multi-valuta che consente di effettuare transazioni in tutto il mondo con grande rapidità. In più il conto integra servizi di due diligence, pre-compliance e risk management per consentire la gestione dei rischi associati alle attività della società.

Con un’offerta molto ampia, ma soprattutto personalizzabile, ReiBanq mette a disposizione anche soluzioni completamente online, in questo modo si potranno gestire tutte le attività finanziarie collegate al proprio business senza la necessità di recarsi presso una sede, o una filiale fisica. Il sistema di home-banking permette di gestire il conto aziendale in modo semplice e intuitivo.

Il conto corrente di ReiBanq presenta inoltre una serie di funzionalità che consentono una gestione efficace e sicura delle attività bancarie aziendali tramite una singola dashboard . Il conto include di strumenti di monitoraggio del saldo e di gestione delle transazioni.

Per conoscere tutti i servizi per le aziende offerte da ReiBanq clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.