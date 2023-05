ReiBanq: il conto per le imprese con IBAN multi-valuta

ReiBanq offre un conto corrente business che permette di effettuare pagamenti rapidi e certi ovunque nel modo.

Il conto di ReiBanq offre un onboarding veloce, un home-banking con sistema operativo proprio, un IBAN multi-valuta e una vasta gamma di servizi di due diligence, pre-compliance e risk management.

Il conto offre una vasta gamma di servizi che consentono di gestire in modo efficace e sicuro le attività bancarie del proprio business attraverso un’unica dashboard.

ReiBanq permette di scambiare 38 valute, in 180 paesi, e mette a disposizione degli imprenditori gli strumenti finanziari necessari a semplificare e accelerare i flussi di cassa e di lavoro, anche tra paesi e valute diverse.

L’IBAN multi-valuta è particolarmente utile per le aziende che operano in contesti internazionali, in cui si necessita di un conto che consenta di lavorare con valute differenti.

Il conto consente di operare in area SEPA e SWIFT, garantendo la possibilità di effettuare pagamenti e ricevere bonifici in modo semplice e sicuro in tutto il mondo. La piattaforma ReiBanq mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di servizi di due diligence, pre-compliance e risk management, in grado di identificare e gestire i rischi associati alle attività di una società.

ReiBanq offre inoltre un sistema di home-banking che consente di gestire il conto in modo semplice e intuitivo, grazie alla presenza di strumenti di monitoraggio del saldo e di gestione delle transazioni. Il tutto è accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, senza dover recarsi fisicamente presso una filiale bancaria.

La piattaforma è stata progettata per essere facile da usare, veloce e sicura, garantendo un alto livello di trasparenza e accessibilità per tutti i clienti.

