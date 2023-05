ReiBanq: la banca per le imprese che operano a livello internazionale

ReiBanq offre un conto corrente business con IBAN multi-valuta e una vasta gamma di servizi di due diligence, pre-compliance e risk management.

Il suo servizio di business banking rende semplici i trasferimenti di denaro in tutto il mondo supportando le aziende che operano a livello internazionale.

Reibanq opera globalmente, affiancando le imprese anche di altri settori, a sostegno della loro operatività e crescita globale.

Grazia all’ IBAN multi-valuta il conto di ReiBanq consente ai propri clienti di effettuare transazioni internazionali con la massima rapidità. Il conto consente operatività SEPA e SWIFT per trasferimento di denaro in Europa e nella maggior parte dei paesi del mondo.

ReiBanq permette di scambiare 38 valute, in 180 paesi, e offre tutti gli strumenti finanziari necessari a semplificare e accelerare i flussi di cassa e di lavoro, anche tra paesi e valute diverse.

Il conto include una vasta gamma di funzionalità che consentono di gestire in modo efficace e sicuro le attività bancarie aziendali attraverso un’unica dashboard.

È inoltre disponibile un sistema di home-banking per gestire il conto aziendale in modo semplice e intuitivo senza doversi recare in filiale. Il conto include di strumenti di monitoraggio del saldo e di gestione delle transazioni. Il tutto è accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, senza dover recarsi fisicamente presso una filiale bancaria.

La piattaforma ReiBanq mette a disposizione dei clienti anche servizi di due diligence, pre-compliance e risk management, in grado di identificare e gestire i rischi associati alle attività di una società.

Nata in USA nel 2006 per offrire servizi di investment banking immobiliare, Reibanq opera oggi globalmente.

Per conoscere tutti i servizi per le aziende offerte da ReiBanq clicca qui.

