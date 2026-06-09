 Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2

Confermato il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'annuncio in conclusione dell'evento Nintendo Direct andato in scena oggi.
Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2
Entertainment Videogame
Confermato il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'annuncio in conclusione dell'evento Nintendo Direct andato in scena oggi.
Nintendo of America, YouTube
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Sono trascorsi quasi 30 anni dal lancio della prima versione su N64 (28 il prossimo novembre per la precisione), ma chi all’epoca ha avuto modo di provare The Legend of Zelda: Ocarina of Time lo ricorda ancora come uno dei capitoli migliori della serie per trama, stile e coinvolgimento. La notizia di oggi è che sta per tornare con un remake destinato in esclusiva a Switch 2, caratterizzato da un comparto grafico al passo coi tempi.

Nintendo riporta in vita Zelda: Ocarina of Time

L’annuncio è arrivato con il Nintendo Direct appena andato in scena, affidato a un breve teaser trailer mostrato in chiusura dell’evento. Non si sono visti spezzoni di gameplay, ma una breve introduzione con un accenno al protagonista Link e al logo del titolo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Non ci sarà comunque molto da aspettare per saperne di più, la data di uscita è fissata entro il 2026. È dunque lecito attendersi la pubblicazione di nuovo materiale a breve. Ecco il filmato, con una voce narrante fuori campo che fa riferimento al regno di Hyrule e alla Triforza.

Gli altri annunci dell’evento Direct

Quello che si è appena concluso è stato un Nintendo Direct ricco di contenuti. Nessun annuncio clamoroso o inatteso a dire il vero, ma i giochi in arrivo sulla console sono molti: da Kingdom Hearts IV a Rhythm Paradise Groove, da Onimusha: Way of the Sword a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, senza dimenticare Stellar Blade, Orbitals, Rayman Legends Retold, Big Walk, One Piece: Grand Gourmet, Lords of the Fallen II e Nintendo Switch Sports Resort.

Sappiamo che Switch 2 ha bisogno del supporto degli sviluppatori di terze parti. L’attrattiva dei titoli realizzati internamente non può bastare sul lungo periodo. È un errore che la casa di Super Mario ha già commesso con la generazione precedente della console e che non ha alcuna intenzione di ripetere.

Fonte: Nintendo of America, YouTube

Pubblicato il 9 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Crazy Taxi tornerà nel 2027: ecco il primo trailer ufficiale

Crazy Taxi tornerà nel 2027: ecco il primo trailer ufficiale
Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame

Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame
Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile

Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile
ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR

ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR
Crazy Taxi tornerà nel 2027: ecco il primo trailer ufficiale

Crazy Taxi tornerà nel 2027: ecco il primo trailer ufficiale
Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame

Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame
Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile

Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile
ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR

ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR
Davide Tommasi
Pubblicato il
9 giu 2026
Link copiato negli appunti