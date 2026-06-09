Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2

Sono trascorsi quasi 30 anni dal lancio della prima versione su N64 (28 il prossimo novembre per la precisione), ma chi all’epoca ha avuto modo di provare The Legend of Zelda: Ocarina of Time lo ricorda ancora come uno dei capitoli migliori della serie per trama, stile e coinvolgimento. La notizia di oggi è che sta per tornare con un remake destinato in esclusiva a Switch 2, caratterizzato da un comparto grafico al passo coi tempi.

Nintendo riporta in vita Zelda: Ocarina of Time

L’annuncio è arrivato con il Nintendo Direct appena andato in scena, affidato a un breve teaser trailer mostrato in chiusura dell’evento. Non si sono visti spezzoni di gameplay, ma una breve introduzione con un accenno al protagonista Link e al logo del titolo.

Non ci sarà comunque molto da aspettare per saperne di più, la data di uscita è fissata entro il 2026. È dunque lecito attendersi la pubblicazione di nuovo materiale a breve. Ecco il filmato, con una voce narrante fuori campo che fa riferimento al regno di Hyrule e alla Triforza.

Gli altri annunci dell’evento Direct

Quello che si è appena concluso è stato un Nintendo Direct ricco di contenuti. Nessun annuncio clamoroso o inatteso a dire il vero, ma i giochi in arrivo sulla console sono molti: da Kingdom Hearts IV a Rhythm Paradise Groove, da Onimusha: Way of the Sword a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, senza dimenticare Stellar Blade, Orbitals, Rayman Legends Retold, Big Walk, One Piece: Grand Gourmet, Lords of the Fallen II e Nintendo Switch Sports Resort.

Sappiamo che Switch 2 ha bisogno del supporto degli sviluppatori di terze parti. L’attrattiva dei titoli realizzati internamente non può bastare sul lungo periodo. È un errore che la casa di Super Mario ha già commesso con la generazione precedente della console e che non ha alcuna intenzione di ripetere.