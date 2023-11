Rendi più semplice la quotidianità bancaria con Qonto

Qonto è un conto corrente aziendale pensato per professionisti, PMI, aziende e associazioni, che rende semplici e agevoli le quotidiane operazioni di gestione delle finanze. Con piani specifici pensati per ciascuna di queste categorie, offre un IBAN totalmente italiano e funzionalità che permettono di inviare e ricevere fatture, impostare limiti e delegare spese, digitalizzare i documenti e molto altro.

Qonto: tutti i dettagli del conto corrente aziendale

Qonto è un conto corrente con IBAN totalmente Italiano, associabile a carte MasterCard Business. Oltre alle operazioni classiche, come l’invio di bonifici e l’addebito diretto, permette di creare e inviare fatture da spedire ai clienti tramite Sdl, nonché pagare quelle dei fornitori, oltre a impostare i limiti per quanto riguarda le spese, fornire deleghe e monitorare tutto dal pannello.

È possibile collegarlo a carte di debito fisiche e virtuali compatibili con i portafogli digitali Apple Pay e Google Pay, senza nessun costo extra nascosto e con la possibilità di impostare i limiti di spesa e prelievo. Sono dotate di tutti gli standard di sicurezza più recenti, come 3D Secure, la possibilità di sospenderle temporaneamente nonché monitorare le spese in tempo reale. In alternativa è anche disponibile la carta di credito X, con diversi vantaggi per quanto riguarda le assicurazioni sugli acquisti, sconti sui viaggi, la possibilità di spendere in valuta estera senza commissioni, nonché effettuare spese fino a un massimo di 200.000€ al mese.

Con Qonto è possibile inviare bonifici SEPA standard, istantanei e autorizzare addebiti diretti in pochi secondi. Effettuate pagamenti in più di 18 valute grazie all’adesione al circuito SWIFT e se avete un’attività commerciale potete anche richiedere un POS Nexi. Sono inoltre disponibili offerte per quanto riguarda finanziamenti e prestiti.

Con gli strumenti integrati è possibile creare e inviare preventivi professionali ai clienti, nonché importare fatture, monitorare le scadenze e pagarle istantaneamente in pochi passaggi. Tenete tutto in ordine abbinando in automatico le ricevute alle transazioni corrette. Non mancano ulteriori strumenti per la gestione delle spese e della contabilità, come la gestione di conti multipli, dei ruoli e dei permessi per i dipendenti che hanno accesso al conto, autocompilazione, accesso per il contabile e altro ancora.

