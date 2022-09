Rendita passiva con le tue crypto: è facile e conveniente con Nexo

È stato completato con successo il Merge di Ethereum. Con questo passaggio dal meccanismo di consenso Proof of Work al Proof of Stake, la seconda criptovaluta più capitalizzata al mondo dopo Bitcoin, abbatte del 99% i consumi di energia. Se anche voi credete nella rivoluzione digitale della blockchain e avete deciso di investire in questa o altre criptovalute, una delle piattaforme che dovete conoscere è sicuramente Nexo.

Nexo è nata nel 2018 come piattaforma di crypto lending ed è considerata la pioniera per le linee di credito in criptovaluta. Si tratta di una piattaforma CeFi – quindi di finanza centralizzata – che offre servizi finanziari nel settore crypto, permettendo di scambiare criptovalute e asset derivati e ottenere prestiti o guadagnare interessi sulle proprie crypto prestandole, attraverso uno scambio appunto centralizzato – quindi gestito dalla piattaforma stessa-.

La rendita passiva che offre Nexo è tra le più competitive del mercato, la piattaforma offre infatti fino al 16% annuale sulle criptovalute che vengono messe a disposizione per il lending.

È possibile decidere se vincolare o meno le proprie somme per ottenere una rendita maggiore, inoltre è possibile scegliere se ottenere gli interessi nella stessa valuta che si detiene, oppure se ottenerli in token Nexo. Questa seconda possibilità permette di ottenere una percentuale di interessi più elevata, va comunque considetata la volatilità del token.

Attualmente Nexo è tra i più grandi e affidabili istituti di credito tra quelli che si occupano di finanza digitale nel mondo crypto. Con sede a Londra e circa 5 milioni di utenti in tutto il mondo, l’azienda ha numerosi partner strategici, come per esempio: Circle, Paxos, Ledger e molti altri. Inoltre, società di assicurazione come Lioyd’s di Londa gli garantiscono una copertura assicurativa pari a 100 milioni per ogni utente, che è indice di sicurezza e la solidità dell’azienda stessa. Per aprire il tuo account con Nexo ed iniziare ad ottenere interessi sulle tue crypto clicca qui.

