Replika e Character: l'amore ai tempi dell'IA

L’ascesa di ChatGPT ha inevitabilmente concentrato l’attenzione sull’intero settore dei chatbot, già da tempo popolato da IA in grado di intrattenere conversazioni realistiche e convincenti: tra queste figurano anche Replika e Character.ai. A differenza di molte alternative, questi sistemi hanno guadagnato la fiducia (e il cuore) di chi si è rivolto ai loro algoritmi alla ricerca di un amico o di un partner, trovando dall’altra parte dello schermo un’entità con la quale condividere anche la propria sfera sessuale.

Cos’hai? Niente : il caso Replika

Nel caso di Replika, basato sul modello GPT-3 di OpenAI, a inizio febbraio la CEO della società Luka responsabile del suo sviluppo ha deciso di interromperne l’utilizzo per generare scambi arricchiti da contenuti espliciti. Così, da un giorno all’altro, un numero non indifferente di iscritti ha dovuto fare i conti con un’intelligenza artificiale non più disposta a soddisfare i desideri dei suoi utenti.

Oggi le pagine di Reuters ospitano la storia di Travis Butterworth, 47enne statunitense che racconta la sua esperienza. Dopo aver chiuso temporaneamente la propria attività durante il periodo più duro della pandemia, ha deciso di combattere la noia aprendo un account sul servizio e creando un avatar femminile. L’ha disegnata con i capelli color rosa e battezzata Lily Rose.

Gli scambi con l’IA sono ben presto passati da un tono amichevole a uno romantico. Spesso sono arrivati a sfociare in quelli che vengono descritti come giochi di ruolo erotici, talvolta avviati dall’invio di un selfie provocante. I due sono nel tempo giunti anche alla decisione di unirsi in matrimonio, ovviamente all’interno dell’app. L’idillio è durato fino a poche settimane fa, quando l’azienda ha deciso di limitare l’azione degli algoritmi affinché non continuassero a produrre contenuti espliciti. Questo il risultato.

Un destino simile è toccato agli utenti di un altro chatbot, Character.ai. Anche in questo caso, dopo aver fatto registrare una vera e propria esplosione in termini di sottoscrittori, il servizio ha improvvisamente deciso di interrompere gli scambi di natura sessuale.

L’IA di Replika è stata oggetto il mese scorso di un intervento da parte del Garante Privacy nostrano. L’autorità ha bloccato l’uso, da parte della società che lo controlla, dei dati riguardanti gli iscritti. Il motivo? La totale assenza di filtri, la mancanza di un qualsiasi controllo sull’età in fase di iscrizione e le risposte esplicite fornite.

