Revolt: tutti i vantaggi di Premium gratis per 3 mesi

Il conto online multivaluta di Revolut è uno strumento ideale per chi vuole gestire il proprio denaro in modo facile e conveniente.

Il conto permette di effettuare transazioni in oltre 30 valute, e include carte di pagamento fisiche e virtuali che consentono di pagare nella valuta locale ovunque ci si trovi nel mondo.

Il conto Revolut è disponibile nei profili Standard (Gratis), Plus (2,99 € al mese) Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese), si apre online e si gestisce completamente tramite l’app.

Tramite l’app è possibile effettuare tutte le operazioni, il conto associato ad un IBAN multi-valuta permette di inviare e ricevere bonifici, in più con Revolut è possibile pagare bollette, tasse e multe tramite PagoPA senza commissioni.

Il conto include anche carte di pagamento (virtuali o fisiche) che permettono di accedere a sconti e cashback sui propri acquisti. Anche le carte si gestiscono tramite l’app, dalla quale è possibile bloccarle o impostarne limiti di spesa con un tocco.

L’app permette anche di dividere le spese con chiunque in oltre 200 paesi. In più, grazie alla modalità di risparmio integrata nell’app, è possibile creare salvadanai digitali e pocket per gestire in modo efficiente il proprio budget.

Attualmente Revolut permette di provare l’abbonamento Premium gratuitamente per 3 mesi, offrendo così la possibilità di testare tutte le sue funzionalità senza alcun costo aggiuntivo.

Con l’abbonamento Premium si possono avere numerose funzionalità extra, come tariffe esclusive sui soggiorni prenotati attraverso l’app e sconti su oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo. Inoltre, quasi tutti i viaggiatori apprezzano l’assicurazione viaggi inclusa nell’abbonamento Premium: con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.