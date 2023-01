Revolut 18, il conto giusto per i più giovani

L’insegnamento dell’educazione finanziaria è di fondamentale importanza per aiutare i più giovani ad amministrare in modo corretto e responsabile il denaro, una lezione che tornerà loro utile per tutta la vita: è esattamente ciò che favorisce l’offerta proposta oggi da Revolut <18, il conto per i giovani di età compresa tra 6 e 17 anni. L’iscrizione è completamente gratuita e permette di accedere a tre mesi di servizio Premium senza alcun costo aggiuntivo. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione.

Iscrizione gratis e Premium gratis: Revolut <18

Tra i punti di forza sono da segnalare la possibilità di stabilire obiettivi di risparmio da centrare e gli strumenti utili alla gestione della paghetta, senza dimenticare i sistemi di sicurezza impiegati da una realtà con già conta oltre 25 milioni di clienti nel mondo.

Oltre a questi, poniamo l’accento sulla funzionalità per il trasferimento di denaro tra amici, pensata ad esempio per dividere in modo rapido e conveniente le spese in comune come quelle per il cinema, la pizza, il calcetto o un regalo comprato insieme. Le transazioni possono essere accompagnate da un messaggio, proprio come nelle chat.

C’è poi la possibilità di scegliere una carta da personalizzare con disegni tersi o emoji, utile per i pagamenti. La si potrà aggiungere a Google Pay o Apple Pay, così da poterli eseguire anche da smartphone o smartwatch.

Per approfittare dell’offerta su Revolut <18 non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata, inserire il proprio numero di telefono e completare la registrazione in pochi step.

Per tutti i dettagli in merito alla promozione in corso, anche a proposito dei vantaggi legati al profilo Premium, è possibile consultare la pagina dedicata.

Trattandosi di un conto riservato ai più giovani, ci sono requisiti da soddisfare in base all’età. I ragazzi che hanno già compiuto 14 anni possono crearlo con l’approvazione di un genitore o di un tutore, mentre fino a 13 anni è necessario chiedere al genitore o al tutore di effettuare l’operazione.

