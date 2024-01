Revolut: 3 mesi Premium gratis da non perdere

Revolut è un conto bancario innovativo che offre la possibilità di inviare denaro in modo semplice e veloce a livello globale, oltre a fornire vantaggi significativi per chi viaggia. L’opportunità è perfetto per provarlo gratuitamente per 3 mesi e scoprire tutti i suoi vantaggi.

Revolut: il conto per gestire il denaro con versatilità

Revolut fa della versatilità il suo punto di forza. Ti consente infatti di inviare denaro ovunque e senza restrizioni, anche per dividere le spese. Puoi farlo verso oltre 60 destinazioni internazionali. Puoi anche creare piccoli salvadanai personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi, per i regali o per il budget da spendere in futuri acquisti, come viaggi o altro. I prelievi sono gratuiti presso gli ATM di tutto il mondo.

Grazie alla funzione di arrotondamento degli spiccioli risparmi denaro anche negli acquisti di tutti i giorni. Puoi ottenere sconti esclusivi per i tuoi acquisti tramite la sezione dedicata alle offerte. Se viaggi risparmi anche grazie al cashback del 10% che ottieni prenotando hotel e viaggi verso qualsiasi destinazione. Non mancano pass inclusi per l’accesso ai salotti VIP aeroportuali mondiali.

Tutte le transazioni sono protette con i livelli di sicurezza più alti, a cominciare dai movimenti che effettui con il conto correte. Revolut tiene infatti sotto controllo le transazioni, in modo da individuare subito possibili azioni fraudolente e bloccarle. Inoltre controlli sempre le carte dall’app, regolando in qualsiasi momento i massimali di spesa e prelievo, oppure sospendendole e riattivandole quando vuoi, con un solo tocco. Ogni transazione è protetta da 3D Secure, un sistema proprietario di MasterCard che richiedere una verifica con codice univoco OTP.

Non ti resta che avviare la prova recandoti nella pagina principale e inserendo il tuo numero nel campo che trovi subito davanti. Tocca sul link che ricevi via SMS e scarica l’app per il tuo smartphone, da cui dovrai effettuare la registrazione. Quando richiesto effettua l’aggiornamento per ottenere i 3 mesi Premium gratuiti. Puoi interrompere il rinnovo prima della scadenza del periodo, oppure continuare se sei soddisfatto del servizio.

