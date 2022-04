Revolut con Allianz Partner per le assicurazioni di viaggio

Gli utenti Revolut hanno da oggi una possibilità in più. Il gruppo ha infatti annunciato una collaborazione esclusiva con Allianz Partner, con quest’ultimo gruppo che diventerà fornitore globale di servizi assicurativi di viaggio per tutta la clientela avente a disposizione un conto Premium o Metal.

Revolut, patto con Allianz

Non bisogna far nulla: chi ha una carta Premium o Metal a disposizione potrà accedere seduta stante ad una serie di vantaggi assicurativi direttamente dalla propria app Revolut, un vero e proprio “plus” che va ad aggiungersi ai vantaggi già propri delle due configurazioni.

Il pacchetto assicurativo fornito da Allianz Partners includerà anche i vantaggi di cui i clienti Revolut hanno goduto negli ultimi anni, come la protezione per le emergenze mediche all’estero, l’annullamento del viaggio, l’interruzione del viaggio, lo smarrimento o il ritardo del bagaglio e la copertura per gli sport invernali. I clienti beneficeranno inoltre di una hotline di assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di una serie di vantaggi aggiuntivi forniti da Allianz Partners. Il piano Premium fornirà copertura per bambini o persone a carico fino all’età di 17 anni e il piano Metal includerà una copertura estesa per responsabilità di viaggio e franchigia per noleggio auto.

Dopo anni di chiusure, timori e isolamenti, il sapore del ritorno al viaggio sta solleticando molte persone: Revolut è al fianco dei propri clienti viaggiatori fin dalla prima ora e con l’accordo con Allianz non fa altro che mettere in evidenza questa attitudine e la volontà di offrire il meglio a quanti varcano i confini per studio, lavoro o turismo.

Come spiegato da Balazs Gati, Global Head of Insurance di Revolut, “La nostra super app finanziaria offre un’ampia gamma di servizi innovativi in-app oltre a quelli associati al settore bancario e finanziario, e l’assicurazione è una risorsa preziosa nel nostro portafoglio di prodotti“. Revolut è pagamenti e criptovalute, investimenti e assicurazioni per il viaggio: una carta sempre più completa, insomma, che in Italia si è ormai imposta e che con l’estensione dei servizi offerti si garantisce fidelizzazione e nuovi feedback positivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.