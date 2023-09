Revolut, apri il conto e ottieni 3 mesi di premium gratis

Revolut è una società di tecnologia finanziaria che offre servizi bancari come cambio valuta, carta prepagata, cambio di criptovaluta e numerosi servizi annessi. Se vuoi controllare e gestire in qualsiasi momento i tuoi pagamenti o trasferimenti di denaro Revolut potrebbe essere la scelta più giusta per te.

La sicurezza del conto corrente Revolut è ottimale dato che è in grado di assicurare una supervisione del conto completa, tenendo al sicuro i dettagli della carta.

Revolut offre un servizio completo a chiunque voglia avere sempre sotto controllo la gestione del proprio denaro. Aprendo il conto corrente online Revolut puoi finalmente semplificare le operazioni di gestione del credito: ciascun utente, infatti, una volta diventato cliente Revolut riceverà notifiche di pagamento istantanee.

Esegui pochi i passaggi per ottenere il bonus: ti basta inserire alcuni dei tuoi dati personali accedendo alla pagina web Revolut. Ricorda che effettuando l’iscrizione a Revolut hai 3 mesi di Premium gratis.

Non a caso, Revolut consente di semplificare qualunque spesa quotidiana mettendo a disposizione di tutti gli utenti un’unica piattaforma per tutto quello che riguarda il denaro. Se viaggi spesso all’estero non avrai problemi di pagamento perché con la carta Revolut è possibile effettuare acquisti nella valuta locale al tasso di cambio reale. Infine, per dare la possibilità di risparmiare ulteriormente, puoi ottenere anche dei pass per le lounge aeroportuali da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea.

