Revolut Business: il conto corrente ideale per la tua attività

Revolut Business è un servizio pensato per la gestione finanziarie delle attività private aziendali. Rende disponibili diversi piani, di cui anche uno completamente gratuito, più adatti alle varie esigenze. Ognuno di essi offre un conto corrente aziendale e diversi strumenti per la gestione delle proprie finanze.

Ma scopriamo cosa offrono nel dettaglio.

Revolut Business: la gestione semplice delle tue finanze

Con quattro piani pensati per le aziende e per i privati, Revolut Business presenta un portfolio di offerte abbastanza flessibile. Ogni piano ha delle caratteristiche pensate per necessità differenti, a cui cerca di venire incontro il più possibile, in base all’attività professionale.

I piani, dedicati ad aziende e professionisti, si dividono tra Free, Grow, Scale ed Enterprise.

Il primo, che come è possibile intuire dal nome, è completamente gratuito e offre un conto corrente abbinato a un massimo di 3 carte fisiche e 200 carte virtuali per dipendente. È possibile effettuare un massimo di 5 bonifici locali senza commissioni, successivamente viene applicata una commissione di 20 centesimi per ogni bonifico. Oltre a ciò, è possibile spendere in oltre 150 valute diverse, detenere e convertire fondi in più di 25 valute, inviare gratuitamente denaro ad altri conti Revolut, avere un IBAN internazionale per i bonifici e molto altro.

Il resto dei piani a pagamenti di Revolut Business, come Grow, Scale ed Enterprise, aggiungono la possibilità di avere carte Metal gratuite, bonifici internazionali senza commissioni e un numero superiore di bonifici locali gratuiti, pagamenti in blocco, una gestione del conto dedicata e statistiche varie, utili per avere le idee chiare su tutti i parametri di vostro interesse.

Aprirne uno è molto semplice. Basta cliccare il tasto sotto un piano e procedere alla registrazione, decidendo se farlo per un’azienda o per l’attività da libero professionista.

