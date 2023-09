Come Revolut Business può aiutarti a risparmiare sui bonifici internazionali

Tra le caratteristiche più importanti richieste con frequenza dai professionisti a un conto aziendale figurano senza dubbio la semplicità nell’utilizzo quotidiano e la convenienza nell’esecuzione delle operazioni più comuni, inclusa quella riguardante la gestione dei bonifici internazionali e locali: entrambe le esigenze sono pienamente soddisfatte da Revolut Business. La soluzione, una vera e propria piattaforma considerando quanto offerto nella sua totalità, include questi e numerosi altri vantaggi. Passiamone in rassegna i principali punti di forza.

Risparmia sui bonifici internazionali con Revolut Business

Sono diverse le formule proposte, così che ognuno possa trovare la adatta alle proprie necessità: Free, Grow, Scale ed Enterprise per l’impresa, mentre Free, Professional e Ultimate sono rivolte al libero professionista. Tutte mettono a disposizione carte per i pagamenti nei punti fisici oppure online, il cambio di valuta (sono oltre 25 quelle supportate) e di criptovalute, l’invio gratuito di denaro agli altri iscritti al servizio, un IBAN per riceverne e la possibilità di autorizzare le spese ai dipendenti e ai collaboratori.

Tornando al focus iniziale, sui bonifici, a seconda della tipologia di account scelto, Revolut Business ne mette a disposizione fino a un massimo di 50 internazionali e fino a 1.000 locali, da eseguire in qualsiasi momento senza commissioni. Un riepilogo è fornito dalla tabella nell’immagine qui sopra. Per le realtà che ne effettuando con una certa frequenza, si tratta certamente di un modo efficace per risparmiare.

Se si desidera conoscere tutti gli altri dettagli, rimandiamo alle pagine del sito ufficiale, dove sono riportate anche nel dettaglio le istruzioni da seguire per l’apertura del conto. Sono già centinaia di migliaia le aziende che lo hanno fatto e oltre 10.000 si uniscono ogni mese, approfittando di caratteristiche come quelle appena descritte e degli altri benefit inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.