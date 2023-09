Revolut Business: il tuo strumento per ricevere pagamenti istantanei in tutto il mondo

Centinaia di migliaia di aziende hanno già scelto, testato e considerato affidabile Revolut Business: oggi puoi farlo anche tu, per la tua attività. Effettuando subito la registrazione, c’è la possibilità di ottenere un mese di piano a pagamento senza costi di abbonamento e di iniziare fin da subito a godere di tutti i vantaggi inclusi. Tra i benefici, quello che permette di inviare e ricevere pagamenti in tutto il mondo, in modo semplice e istantaneo, con supporto a più di 25 valute di oltre 100 paesi.

Per l’azienda, scegli Revolut Business: i vantaggi

L’approccio smart è testimoniato dalla presenza di strumenti come Statistiche e Spese, per avere tutto sotto controllo, in ogni momento, anche attraverso un’applicazione mobile. Chi ha dipendenti, può mettere a loro disposizione carte di debito fisiche oppure virtuali, gestendone le autorizzazioni e i limiti di utilizzo attraverso un’interfaccia accessibile e intuitiva. Inoltre, la fatturazione intelligente e la piena integrazione garantita con i software di contabilità Xero e Quickbooks permettono all’amministrazione di risparmiare tempo.

Più di 10.000 realtà professionali, ogni mese, scelgono la piattaforma per la gestione finanziaria della propria attività. Le carte emesse nello stesso periodo superano le 130.000 unità. Per quanto riguarda i pagamenti, c’è l’opzione Tap to Pay di iPhone per accettarne in modalità contactless, senza alcun dispositivo extra: è sufficiente lo smartphone per incassare.

Revolut Business è disponibile sia per chi gestisce un’azienda (con i piani Freen, Grow, Scale ed Enterprise) che per il libero professionista (con le formule Free, Professional e Ultimate). I conti aperti possono essere modificati o chiusi in qualsiasi momento. L’attivazione di un conto richiede circa 10 minuti: non bisogna far altro che compilare un breve modulo e attendere poi che la richiesta sia esaminata. Per maggiori informazioni a proposito del servizio invitiamo a consultare tutti i dettagli riportati sulle pagine del sito ufficiale.

