Revolut Business: una soluzione per il professionista che viaggia

Sei un professionista che viaggia spesso per lavoro? Revolut Business è la soluzione per la gestione finanziaria della tua attività, anche all’estero. Questo conto multivaluta, infatti, offre numerose funzionalità davvero utili per chi gestisce un’attività, come la possibilità di inviare denaro in tutto il mondo e di cambiare oltre venticinque valute.

Perché Revolut Business è perfetta per la tua attività

Revolut Business vanta oltre 10mila nuove attività ogni mese, oltre 130mila carte emesse ogni mese e più di 100 Paesi supportati per i pagamenti: questi dati già sono, di per sé, garanzia della qualità e affidabilità del conto. Ma entriamo nel dettaglio delle sue funzionalità, per capire come Revolut Business sia effettivamente lo strumento giusto per il professionista che viaggia:

Invia denaro senza frontiere : con Revolut Business risparmi su bonifici ed effettui pagamenti a tassi competitivi. La fintech ti garantisce che nessuna commissione nascosta verrà applicata: tutti i costi saranno infatti visibili prima dell’invio. Potrai, inoltre, inviare bonifici internazionali rapidi (il 63% dei quali arrivano entro un’ora) e seguire il percorso del tuo denaro grazie all’apposito tracker.

: con Revolut Business risparmi su bonifici ed effettui pagamenti a tassi competitivi. La fintech ti garantisce che verrà applicata: tutti i costi saranno infatti visibili prima dell’invio. Potrai, inoltre, inviare (il 63% dei quali arrivano entro un’ora) e seguire il percorso del tuo denaro grazie all’apposito tracker. Effettua e ricevi pagamenti in un posto solo, a basso costo e con tassi competitivi. Le commissioni di transazione includono l’accesso ai prodotti e alle funzionalità di Revolut Business: ciò significa che non dovrai sostenere costi extra legati al cambio valuta, liquidazione o monitoraggio delle frodi. È tutto incluso .

in un posto solo, a basso costo e con tassi competitivi. Le commissioni di transazione includono l’accesso ai prodotti e alle funzionalità di Revolut Business: ciò significa che legati al cambio valuta, liquidazione o monitoraggio delle frodi. . Cambia denaro a tassi competitivi in oltre 25 valute. Con Revolut Business ottieni il tasso reale quando spendi, cambi, detieni e invii denaro. Nessuna commissione nascosta e prezzi trasparenti. Per chi investe in FX, la fintch automatizza le compravendite con ordini limite e stop e invia avvisi in-app che avvertono quando le valute raggiungono i prezzi desiderati. È possibile anche bloccare i tassi di cambio con i contratti forward, per proteggere il proprio capitale.

Con Revolut Business, puoi migliorare l’efficienza del tuo team grazie alle carte di debito aziendali (fisiche o virtuali), che ti permettono di spendere in modo sicuro e mantenere – al tempo stesso – ogni spesa sotto controllo: imposta limiti, traccia, blocca e sblocca e decidi tu dove possono essere usate. Una caratteristica importante delle carte aziendali è la possibilità di pagare in tutto il mondo con la valuta locale, in più di 150 valute al tasso di cambio reale.

Non preoccuparti della sicurezza: ci pensa Revolut Business a mantenere il tuo denaro e i tuoi pagamenti sempre al sicuro con tecnologia di alta qualità e un sistema antifrode eccezionale. Sono quattro i piani che Revolut Business mette a disposizione:

Free , a costo zero per iniziare con le funzionalità di base

, a costo zero per iniziare con le funzionalità di base Grow a 25 euro al mese, che ti permette di risparmiare fino al 24% sul piano annuale

a 25 euro al mese, che ti permette di risparmiare fino al 24% sul piano annuale Scale a 100 euro al mese: il risparmio è del 21%

a 100 euro al mese: il risparmio è del 21% Enterprise, realizzato su misura per grandi aziende

Ogni piano ha le proprie caratteristiche, funzionalità e vantaggi. Ma che tu sia un commerciante locale, una start-up, un libero professionista o una grande azienda ambiziosa, il conto multivaluta di Revolut Business è ciò che stai cercando: registrati direttamente online, è facile e non ci vorranno che pochissimi minuti.

