Revolut, da oggi trading di ETF frazionati possibile: registrati ora

Se non conosci Revolut, la lettura di questo articolo ti tornerà molto utile per scoprire questa straordinaria app di pagamento, che da oggi rende possibile il trading di ETF frazionati.

Innanzitutto, devi sapere che si tratta di un’app che rende possibile non soltanto investire in asset finanziari, ma anche di depositare denaro su un conto compreso di IBAN e di avere una serie di carte di pagamento.

Inoltre, in questo periodo è in atto una promo che ti consente di usare per tre mesi gratuitamente il piano Revolut Premium. Devi soltanto registrarti e effettuare l’upgrade del tuo conto.

L’app è compatibile sia sui dispositivi Android che su quelli iOS.

Con Revolut adesso puoi fare trading di ETF frazionati

L’app Revolut, che conta oltre 29 milioni di utenti, rende adesso possibile fare trading di ETF frazionati a chi risiede nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Questa offerta è resa possibile grazie alla collaborazione con Upvest, una fintech berlinese che è specializzata in API di investimento altamente scalabili.

Gli ETF rappresentano un metodo facile e versatile per diversificare l’esposizione al mercato, impiegando una vasta gamma di titoli, come azioni, obbligazioni e materie prime.

Questi fondi risultano essere molto adatti per coloro che desiderano investire a lungo termine senza necessariamente gestire attivamente il proprio portafoglio.

Revolut permette a tutti i propri clienti di investire anche con un importo minimo di 1 Euro, rendendo gli investimenti accessibili a tutti.

Grazie alla watchlist, ai grafici di trading e alle notizie di mercato disponibili all’interno dell’app Revolut, i clienti possono monitorare le prestazioni dei propri ETF in tempo reale.

A seconda del piano scelto, potrai usufruire di un certo numero di scambi gratuiti ogni mese, con una commissione variabile dello 0,25%.

Inoltre, Revolut applica una commissione di custodia dello 0,12% annuo sul valore di mercato delle tue risorse, la quale ti viene addebitata mensilmente.

