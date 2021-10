Revolut: il Conto Corrente a ZERO SPESE da avere!

Trovare il conto corrente smart più interessante non è di certo un gioco da ragazzi. Oggi vediamo la proposta di Revolut che vi offre un conto corrente a zero spese con molte funzionalità davvero interessanti.

Revolut: il conto corrente da avere

Revolut non è solo un semplice conto corrente smart, è molto di più! Questa soluzione, infatti, permette di aprire la propria posizione in pochi minuti direttamente online o da app.

L’applicazione è davvero semplice ed intuitiva. Per aprire il conto vi basterà immettere il numero di telefono. Dopodiché arriverà un SMS per scaricare l’app e verificare la propria identità con un documento valido. Una volta confermato il tutto dovrete attendere la spedizione della vostra carta di debito che arriverà in pochissimi giorni.

Ora che avete aperto il conto sarà necessario caricare dei soldi. Tutto questo è molto semplice, basterà infatti scegliere “Aggiungi Fondi” e scegliere una carta da cui attingere il denaro. È possibile impostare anche un automatismo regolabile a seconda delle vostre esigenze per non rimanere mai senza soldi.

Una delle feature più interessanti di Revolut è sicuramente la possibilità di inviare e ricevere denaro senza costi tra utenti che utilizzano la stessa app.

Per mandare denaro ad un amico sarà necessario andare nella sezione “Pagamenti” dell’applicazione, selezionare “Invia” e successivamente il contatto della persona interessata.

Grazie ad una promozione attualmente disponibile per chi possiede un conto Revolut è possibile guadagnare 20€ per ogni amico invitato.

Un’altra chicca è quella che viene applicato per le spese estere solo il tasso interbancario e quindi non sono previste commissioni aggiuntive. Questo significa che potrete cambiare i vostri euro nella moneta locale senza l’applicazione di fees.

Tale caratteristica è sicuramente il fiore all’occhiello per chi viaggia all’Estero è spesso a che fare con i fastidiosi tassi di cambio applicati dalle banche tradizionali.

Inoltre, Revolut ha anche un eccellente servizio clienti contattabile tramite chat direttamente dall’applicazione.